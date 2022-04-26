Вибухи в Тирасполі: спецслужба Молдови скликала термінову нараду

Кишинів назвав вибухи в Тирасполі «приводом для ескалації»

У понеділок, 25 квітня, в Тирасполі, що на території окупованого Придністров’я, пролунали вибухи. Пізніше було встановлено, що невідомі поцілили із ручних протитанкових гармат у приміщення так званого Міністерства державної безпеки («МГБ»).

Придністровський режим відзвітував, що за фактом інциденту було розпочато кримінальну справу.

Кишинівське Бюро з реінтеграції – орган, що займається питанням врегулювання придністровського конфлікту та політикою реінтеграції – закликало зберігати спокій.

«Мета сьогоднішнього інциденту – створити привід для загострення безпекової ситуації у придністровському регіоні, який не контролює конституційна влада. У цьому контексті Бюро реінтеграції закликає зберігати спокій і разом із компетентними органами продовжує стежити за розвитком ситуації», – ідеться у повідомленні.

Разом із тим, Служба інформації та безпеки під керівництвом Олександра Єсауленка зібралася на термінову нараду.

Реакції вищого керівництва республіки наразі немає.

Нагадаємо, українська військова розвідка оприлюднила інформацію про підготовку провокацій у регіоні російською стороною.

Раніше, у інтерв’ю «Главкому» керівник молдовської спецслужби Олександр Єсауленко заявляв, що Молдова враховує сценарій просування російських військ у Південному напрямку, коли ще повномасштабне вторгнення не розпочалося.

Раніше Молдова спростувала повідомлення про мобілізацію в Придністров’ї.

Перед цим ПАРЄ на засіданні 15 березня визнала Придністров'я зоною російської окупації.