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    Вибухи в Тирасполі: спецслужба Молдови скликала термінову нараду

    У Тирасполі 25 квітня пролунали вибухи біля будівлі Міністерства держбезпеки - Вибухи в Тирасполі: спецслужба Молдови скликала термінову нараду
    У Тирасполі 25 квітня пролунали вибухи біля будівлі Міністерства держбезпеки
    фото: t.me/s/Pravda_Gerashchenko

    Кишинів назвав вибухи в Тирасполі «приводом для ескалації»

    У понеділок, 25 квітня, в Тирасполі, що на території окупованого Придністров’я, пролунали вибухи. Пізніше було встановлено, що невідомі поцілили із ручних протитанкових гармат у приміщення так званого Міністерства державної безпеки («МГБ»).

    Придністровський режим відзвітував, що за фактом інциденту було розпочато кримінальну справу.

    Кишинівське Бюро з реінтеграції – орган, що займається питанням врегулювання придністровського конфлікту та політикою реінтеграції – закликало зберігати спокій.

    «Мета сьогоднішнього інциденту – створити привід для загострення безпекової ситуації у придністровському регіоні, який не контролює конституційна влада. У цьому контексті Бюро реінтеграції закликає зберігати спокій і разом із компетентними органами продовжує стежити за розвитком ситуації», – ідеться у повідомленні.

    Разом із тим, Служба інформації та безпеки під керівництвом Олександра Єсауленка зібралася на термінову нараду.

    Реакції вищого керівництва республіки наразі немає.

    Нагадаємо, українська військова розвідка оприлюднила інформацію про підготовку провокацій у регіоні російською стороною.

    Раніше, у інтерв’ю «Главкому» керівник молдовської спецслужби Олександр Єсауленко заявляв, що Молдова враховує сценарій просування російських військ у Південному напрямку, коли ще повномасштабне вторгнення не розпочалося.

    Раніше Молдова спростувала повідомлення про мобілізацію в Придністров’ї.

    Перед цим ПАРЄ на засіданні 15 березня визнала Придністров'я зоною російської окупації.

    Читайте також: Як діятиме Кишинів у разі війни в Україні. Пряма мова Керівника Служби безпеки Молдови
    Теги: розвідка росія окупанти Молдова війна ПАРЄ Україна влада окупація #stoprussia
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    Вибухи в Тирасполі: спецслужба Молдови скликала термінову нараду