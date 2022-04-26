Генштаб прокоментував чутки про розмінування Чонгару напередодні війни з Росією

Висновки щодо правомірності прийнятих рішень під час бойових дій зроблять після війни, кажуть у Генштабі

Міст було заміновано, але українцям протистояли переважаючі у 15 разів сили противника

Генеральний штаб Збройних сил України уперше прокоментував ситуацію щодо начебто розмінування Чонгарського перешийку.

Раніше у соцмережах поширювали інформацію, що начебто російські війська в перші дні повномасштабного вторгнення успішно окупували Херсонщину, тому що з українського боку розмінували адміністративну межу з Кримом.

«Що стосується чуток щодо начебто «незамінування» Чонгару, повідомляємо. Міст було заміновано, але нам протистояли переважаючі у 15 разів сили противника», – ідеться у заяві Генштабу.

У відомстві також наголосили, що всі висновки щодо правомірності прийнятих рішень під час бойових дій будуть зроблені у встановлений законом спосіб після їх завершення.

«Позиція у нас проста. Герої повинні отримувати нагороди. Окупанти та їх посіпаки – сидіти за ґратами. А поки продовжуємо працювати на перемогу», – підсумували у Генштабі.

Нагадаємо, на тимчасово захопленій території Херсонської області в селищі міського типу Велика Олександрівка окупанти оголосили місцевому населенню про необхідність у термін до 28 квітня залишити населений пункт. До жителів, які не виконають наказ, буде застосовано примусову евакуацію, заявили загарбники.

Відомо, що військові РФ зібрали велику кількість техніки та особового складу на одній з ділянок лінії фронту та намагаються просуватися в напрямку Запоріжжя.

Читайте також інтерв'ю: