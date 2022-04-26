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    Події в Україні

    За смерть чоловіка – дві купюри: вдови «героїв Новоросії» почали отримувати допомогу

    Життя окупанта оцінили у три тисячі гривень - За смерть чоловіка – дві купюри: вдови «героїв Новоросії» почали отримувати допомогу
    Життя окупанта оцінили у три тисячі гривень
    фото з відкритих джерел

    Вбитого на війні чоловіка оцінили у 10 тисяч рублів, це близько трьох тисяч гривень

    Дружини загиблих окупантів почали отримувати допомогу. Знімки вдів «героїв Новоросії» з грошима поширюють у соцмережах. Убитого на війні чоловіка оцінили в10 тисяч рублів, це близько трьох тисяч гривень.

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    За смерть чоловіка – дві купюри: вдови «героїв Новоросії» почали отримувати допомогу
    За смерть чоловіка – дві купюри: вдови «героїв Новоросії» почали отримувати допомогу
    За смерть чоловіка – дві купюри: вдови «героїв Новоросії» почали отримувати допомогу
    За смерть чоловіка – дві купюри: вдови «героїв Новоросії» почали отримувати допомогу

    На фото жінки тримають по дві купюри. Знімають їх на фоні автобуса, де на склі приклеєний рашистський символ «Z», а також портрет Сталіна.

    Раніше Верховний суд розтлумачив, як пересічні українців, котрі потерпіли від збройної агресії Росії, можуть вимагавати грошової компенсації через суди.

    Як відомо, в Україні триває 61-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти суд війна смерть Україна окупація #stoprussia
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    За смерть чоловіка – дві купюри: вдови «героїв Новоросії» почали отримувати допомогу