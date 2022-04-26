За смерть чоловіка – дві купюри: вдови «героїв Новоросії» почали отримувати допомогу

Життя окупанта оцінили у три тисячі гривень

Вбитого на війні чоловіка оцінили у 10 тисяч рублів, це близько трьох тисяч гривень

Дружини загиблих окупантів почали отримувати допомогу. Знімки вдів «героїв Новоросії» з грошима поширюють у соцмережах. Убитого на війні чоловіка оцінили в10 тисяч рублів, це близько трьох тисяч гривень.

На фото жінки тримають по дві купюри. Знімають їх на фоні автобуса, де на склі приклеєний рашистський символ «Z», а також портрет Сталіна.

Раніше Верховний суд розтлумачив, як пересічні українців, котрі потерпіли від збройної агресії Росії, можуть вимагавати грошової компенсації через суди.

Як відомо, в Україні триває 61-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.