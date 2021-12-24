Російській парі, яка розкрила деталі про справу MH17, Нідерланди надали притулок

Свідки приїхали до Нідерландів у 2016 році, але розкрили дані про катастрофу лише через два роки - у 2018 році

Влада Нідерландів не депортуватиме російську подружню пару, яка надала інформацію про катастрофу рейсу MH17 на сході України через два роки після переїзду з РФ. Про це повідомляє голландська газета Volkskrant.

У липні поточного року Volkskrant писала, що з Нідерландів можуть надіслати росіян, які розповіли важливі дані про катастрофу малайзійського Boeing на сході України.

Як причину вказувалося те, що свідки приїхали до Нідерландів у 2016 році, але розкрили дані про катастрофу лише через два роки - у 2018 році.

Міграційна служба та судді вважали нелогічним те, що пара не дала свідчень одразу.

За даними видання, Нідерланди тричі відмовляли парі на прохання про надання притулку. Але зараз Служба імміграції та натуралізації країни (IND) все-таки вирішила задовольнити їхній запит на надання їм притулку.

Як відомо, у справі рейсу MH17 прокуратура Нідерландів просить довічні терміни для вбивць.

Напередодні прокуратура Нідерландів назвала чотирьох обвинувачених у справі про збиття пасажирського авіалайнера у небі над українським Донбасом.