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    «Укрзалізниця» після скандалу показала, як ставлять ялинку на вокзалі Києва

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    Встановлення ялинки на Центральному вокзалі - «Укрзалізниця» після скандалу показала, як ставлять ялинку на вокзалі Києва
    Встановлення ялинки на Центральному вокзалі
    фото: Укрзалізниця / Facebook

    У компанії запевняють, що ялинку на Центральному вокзалі засвітять 24 грудня

    На Центральному вокзалі у Києві почали встановлювати ялинку після того, як прокуратура відкрила кримінальну справу. У Фейсбуці «Укрзалізниці» показали, як встановлюють ялинку.

    Святкову локацію мали відкрити до 17 грудня, але у відомстві заявили, що ялинка засяє напередодні католицького Різдва.

    «Сьогодні навіть військова контррозвідка шукала головну залізничну ялинку, а ми її виявили. Тобто «зрада» скасовується. Отже, можете бути спокійними, її зараз монтує компанія-партнер, яка була визначена через Prozorro. На Південному вокзалі ялинка була встановлена ще минулого тижня, а 19 грудня включено чарівну новорічну ілюмінацію на фасаді Центрального вокзалу. Ялинка на Центральному вокзалі точно засяє 24 грудня, напередодні Різдва», – сказано у пості.

    Гостей та мешканців України запросили на святкові заходи біля головної залізничної ялинки країни.

    «Чекаємо на всіх, хто уважно стежить за життям «Укрзалізниці», 24, 26, 31 грудня та 6 січня о 18:00 до нас у гості. На вокзалі вам гратимуть провідні музичні колективи – у партнерстві з Національною філармонією України подаруємо всім чудовий святковий настрій. Гарних нам усім свят з ялинкою і без жодних підозр. У коментарях – фотографії з місця подій, – написали представники «Укрзалізниці».

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    «Укрзалізниця» після скандалу показала, як ставлять ялинку на вокзалі Києва
    «Укрзалізниця» після скандалу показала, як ставлять ялинку на вокзалі Києва
    «Укрзалізниця» після скандалу показала, як ставлять ялинку на вокзалі Києва
    фото: Укрзалізниця / Facebook

    23 грудня у Київській міській прокуратурі заявили, що звернули увагу на відсутність новорічної ялинки у холі Центрального вокзалу у Києві. Її мали відкрити до 17 грудня. Зазначили, що на встановлення та прикрасу виділили п'ять мільйонів гривень.

    Теги: прокуратура Київ Укрзалізниця ProZorro ялинка
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    «Укрзалізниця» після скандалу показала, як ставлять ялинку на вокзалі Києва