«Укрзалізниця» після скандалу показала, як ставлять ялинку на вокзалі Києва

У компанії запевняють, що ялинку на Центральному вокзалі засвітять 24 грудня

На Центральному вокзалі у Києві почали встановлювати ялинку після того, як прокуратура відкрила кримінальну справу. У Фейсбуці «Укрзалізниці» показали, як встановлюють ялинку.

Святкову локацію мали відкрити до 17 грудня, але у відомстві заявили, що ялинка засяє напередодні католицького Різдва.

«Сьогодні навіть військова контррозвідка шукала головну залізничну ялинку, а ми її виявили. Тобто «зрада» скасовується. Отже, можете бути спокійними, її зараз монтує компанія-партнер, яка була визначена через Prozorro. На Південному вокзалі ялинка була встановлена ще минулого тижня, а 19 грудня включено чарівну новорічну ілюмінацію на фасаді Центрального вокзалу. Ялинка на Центральному вокзалі точно засяє 24 грудня, напередодні Різдва», – сказано у пості.

Гостей та мешканців України запросили на святкові заходи біля головної залізничної ялинки країни.

«Чекаємо на всіх, хто уважно стежить за життям «Укрзалізниці», 24, 26, 31 грудня та 6 січня о 18:00 до нас у гості. На вокзалі вам гратимуть провідні музичні колективи – у партнерстві з Національною філармонією України подаруємо всім чудовий святковий настрій. Гарних нам усім свят з ялинкою і без жодних підозр. У коментарях – фотографії з місця подій, – написали представники «Укрзалізниці».

23 грудня у Київській міській прокуратурі заявили, що звернули увагу на відсутність новорічної ялинки у холі Центрального вокзалу у Києві. Її мали відкрити до 17 грудня. Зазначили, що на встановлення та прикрасу виділили п'ять мільйонів гривень.