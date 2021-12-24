На Харківщині комерсанти самовільно зайняли два водосховища

Санкції передбачають покарання у вигляді обмеження волі від 2 до 4 років, або тюремний термін до 2-х років

У Харківській області приватне підприємство розводило і ловило рибу в двох водосховищах без будь-яких дозвільних документів. Крім того, ці водойми були побудовані для резервного водопостачання регіону. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом самовільного зайняття та використання двох водосховищ, розташованих на території Харківської області (ч. 2 ст. 197-1 КК України).

Як повідомив начальник Спеціалізованої екологічної прокуратури Віктор Бойко, досудовим розслідуванням встановлено, що приватне підприємство безоплатно використовувало два водосховища на основі виданих режимів рибогосподарської експлуатації за відсутності державної реєстрації права їх користування. Площа вказаних водосховищ складає 1 тис. га, а вартість – понад 27 млн грн.

Внаслідок незаконних дій підприємство не сплачувало кошти за використання земель водного фонду.

Крім того, вказані об’єкти побудовано з метою резервного технічного водопостачання, що унеможливлює їх використання для риборозведення.

Наразі досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк від двох до чотирьох років або позбавлення волі на строк до двох років.

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