Російську журналістку заблокували охоронці під час візиту Зеленського до Вселенської патріархії



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Журналістку РФ заблокували охоронці під час візиту Зеленського до Вселенської Патріархії Фото: Укрінфом

Інцидент стався у той момент, коли президент України Володимир Зеленський попрощався зі Вселенським патріархом

Представницю телеканалу «Россия» заблокували охоронці через її поведінку під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Вселенського патріархату в Стамбулі та зустрічі з Патріархом Варфоломієм.

Про це повідомляє Укрінформ.

Інцидент стався у той момент, коли президент України Володимир Зеленський попрощався зі Вселенським патріархом та рушив до свого автомобіля. В цей момент до нього звернулася журналістка телеканалу «1+1» з проханням про коментар за результатами візиту. Після короткого коментаря, який зайняв близько 15 секунд, Президент сів у авто.

У цей момент один з охоронців з-поміж приставлених до охорони президента України турецькою стороною, тримав за руку і блокував собою представницю телеканалу «Россия», яка з самого початку візиту чатувала з мікрофоном та оператором з камерою у дворі Патріархії.

Коли президент і Патріарх вийшли з храму, вона намагалася наблизитися, але навколо президента було щільне кільце охорони і журналістів.

Охоронець не став коментувати інцидент і швидко відбув разом з кортежем. Він тримав представницю ТК «Россия», доки авто президента України не виїхало з провулка.

Як пояснили у пресслужбі Патріархії, причиною таких дій могли стати будь-які дії журналістки, які охорона вважає некоректними відповідно до ситуації та свого завдання із забезпечення безпеки.

Як повідомлялося, Вселенський патріарх провів екскурсію Зеленському у соборі Святого Георгія.

Нагадаємо: Зеленський пообіцяв «дах» турецьким бізнесменам.