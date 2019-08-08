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    У світі

    Російську журналістку заблокували охоронці під час візиту Зеленського до Вселенської патріархії

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    <p>Журналістку РФ заблокували охоронці під час візиту Зеленського до Вселенської Патріархії</p> <p>Фото: Укрінфом</p> - Російську журналістку заблокували охоронці під час візиту Зеленського до Вселенської патріархії

    Журналістку РФ заблокували охоронці під час візиту Зеленського до Вселенської Патріархії

    Фото: Укрінфом

    Інцидент стався у той момент, коли президент України Володимир Зеленський попрощався зі Вселенським патріархом

    Представницю телеканалу «Россия» заблокували охоронці через її поведінку під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Вселенського патріархату в Стамбулі та зустрічі з Патріархом Варфоломієм.

    Про це повідомляє Укрінформ.

    Інцидент стався у той момент, коли президент України Володимир Зеленський попрощався зі Вселенським патріархом та рушив до свого автомобіля. В цей момент до нього звернулася журналістка телеканалу «1+1» з проханням про коментар за результатами візиту. Після короткого коментаря, який зайняв близько 15 секунд, Президент сів у авто.

    У цей момент один з охоронців з-поміж приставлених до охорони президента України турецькою стороною, тримав за руку і блокував собою представницю телеканалу «Россия», яка з самого початку візиту чатувала з мікрофоном та оператором з камерою у дворі Патріархії.

    Коли президент і Патріарх вийшли з храму, вона намагалася наблизитися, але навколо президента було щільне кільце охорони і журналістів.

    Охоронець не став коментувати інцидент і швидко відбув разом з кортежем. Він тримав представницю ТК «Россия», доки авто президента України не виїхало з провулка.

    Як пояснили у пресслужбі Патріархії, причиною таких дій могли стати будь-які дії журналістки, які охорона вважає некоректними відповідно до ситуації та свого завдання із забезпечення безпеки.

    Як повідомлялося, Вселенський патріарх провів екскурсію Зеленському у соборі Святого Георгія.

    Нагадаємо: Зеленський пообіцяв «дах» турецьким бізнесменам.

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