Зеленський пообіцяв «дах» турецьким бізнесменам



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Президент України Володимир Зеленський Фото: president.gov.ua

«Ви інвестуєте в Україну, я захищаю ваші інвестиції» – президент запросив турецький бізнес до співпраці

У рамках офіційного візиту до Туреччини президент України Володимир Зеленський взяв участь у роботі українсько-турецького бізнес-форуму у Стамбулі. Глава держави розповів представникам бізнесу про найближчі зміни, які планується втілити в життя у країні, та запросив їх приєднатися до реалізації проектів, що сприятимуть економічному зростанню України.

«Пропоную вам угоду: ви інвестуєте в Україну, я захищаю ваші інвестиції, ми разом зростаємо», – звернувся Володимир Зеленський до підприємців і нагадав, що прийшов у владу з бізнесу.

За прогнозами Глави держави, восени буде ухвалено закон про концесії, який дасть можливість державі безпечно працювати з приватним сектором та приватними компаніями.

«Будемо дуже раді бачити турецькі компанії як надійних партнерів у всіх наших проектах. Заходьте зі своїм капіталом, своїм досвідом, своїми технологіями», – наголосив Зеленський.

Фото: president.gov.ua

Зазначимо, у Стамбулі в присутності президента України Володимира Зеленського відбулося підписання договору про співпрацю в рамках діяльності двосторонньої Ділової ради між Комітетом зовнішньоекономічних відносин Турецької Республіки та Торгово-промисловою палатою України.

Як повідомлялось, у Стамбулі стартував бізнес-форум за участю Зеленського.

Нагадаємо, 7 серпня в Анкарі відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

Після цього Зеленський та Ердоган хвилиною мовчання вшанували чотирьох загиблих на Донбасі українських військовослужбовців.

Зеленський також пообіцяв, що найближчим часом на законодавчому рівні буде затверджено положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму.

Президент України запропонував Туреччині долучитись до відновлення інфраструктури Донбасу.

Президент Ердоган запевнив Зеленського, що Туреччина не визнавала і ніколи не визнає незаконної анексії Криму, стійко стоїть на своїх позиціях щодо суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.