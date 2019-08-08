Вселенський патріарх провів екскурсію Зеленському у соборі Святого Георгія



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Патріарх Варфоломій провів президента України до кортежу

Я дуже радий, що ми маємо тут потужну підтримку не тільки на політичному рівні, - Зеленський

У столиці Туреччини Стамбулі закінчилася зустріч Вселенського патріарха Варфоломія з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вітаємо Вас із обранням президентом. Віримо у ваше успішне служіння на цій посаді», - привітав Варфоломій українського Президента.

Після переговорів та ланчу, який Вселенський патріарх дав на честь президента України, Варфоломій провів його по храму Святого Георгія.

«Про все. Про все, що бентежить всіх, говорили. Я дуже радий, що ми маємо тут потужну підтримку не тільки на політичному рівні», - сказав Зеленський, від'їжджаючи з патріархії.

Патріарх Варфоломій провів президента України до кортежу.

Президент відбув на зустріч у компанію Baykar Aerospace and Defense, що випускає безпілотники, де він ознайомиться з виробничими потужностями та поспілкується з українськими пілотами, які проходять навчання на тренувальній базі цього підприємства.

Як повідомлялося, 7-8 серпня президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Туреччині.