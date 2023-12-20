Розширення чисельності армії Росії: ISW проаналізував заяви Шойгу

Кремль планує збільшити армію до 1,32 млн осіб

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті торкнувся заяв міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який під час колегії міноборони РФ 19 грудня заявив, що пріоритетом його відомства є продовження війни проти України і підготовка новосформованих частин і з’єднань у 2024 році, а також він повторив погрози на адресу Фінляндії і ширше – НАТО. Про це йдеться у звіті ISW.

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«Шойгу заявив, що російські війська ведуть роботу з розширення бойової чисельності до 1,32 млн осіб з 1,15 мільйона, згідно з указом президента РФ Володимира Путіна від 1 грудня. Раніше ISW заявляв, що цей указ, ймовірно, був формальним визнанням поточної чисельності російських військових, а не наказом про негайне збільшення чисельності російського військового персоналу, і Шойгу, як видається, просто повторює заяву Путіна, а не окреслює основні зміни в російських силах», – йдеться в повідомленні.

В ISW також звернули увагу на заяву Шойгу про те, що російські військові сформували дві повністю оснащені армії (ймовірно, це стосується новостворених 18-ої і 25-ої загальновійськових армій), змішаний авіаційний корпус, чотири дивізії, включаючи 50 інших частин і з’єднань нижчого рівня, 18 бригад і 28 полків у 2023 році.

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«Вперше Шойгу окреслив створення цих нових формувань на колегії Міноборони в грудні 2022 року, створення кількох із них ISW підтвердив незалежно. Проте дуже малоймовірно, що будь-яке з цих нових утворень «повністю оснащене» або працює в межах своїх доктринальних кінцевих можливостей на даний момент», – заявили аналітики.

Шойгу також нагадав, що російські військові формують Ленінградський військовий округ (ЛВО) і Московський військовий округ (МВО), пов’язуючи це зі вступом Фінляндії до НАТО і майбутнім приєднанням Швеції. Він також оголосив, що у 2024 році Росія надасть пріоритет реалізації заходів оперативної і бойової підготовки для боротьби із «загрозами подальшого розширення НАТО на схід.

«Спроба Шойгу представити створення ЛВО і МВО як відповідь на нібито «розширення НАТО» перегукується з поточною російською інформаційною операцією, спрямованою на перекладання відповідальності за війну в Україні з Росії на Захід, представивши дії Росії як реактивні. Фінляндія і Швеція подали заявку на вступ до НАТО невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ймовірно, побоюючись подальшої російської агресії на своїх кордонах», – заявили в ISW.

Крім того, аналітики наголосили, що рішення Росії реформувати Західний військовий округ у ЛВО і МВО є частиною тривалого плану, «спрямованого на те, щоб підготувати Росію до потенційної майбутньої широкомасштабної війни проти НАТО, одночасно збалансовуючи російські оперативні вимоги в Україні».

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Нагадаємо, напередодні Путін на розширеному засіданні колегії Міноборони РФ з участю очільника відомства Сергія Шойгу заявив, що російська оборонна промисловість відреагувала на війну в Україні швидше, ніж Захід. Він також сказав, що Росія не збирається відмовлятися від цілей так званої «спеціальної військової операції» (так в РФ офіційно називають війну проти України).

У свою чергу, Шойгу заявив, що попри санкції, РФ виробляє високотехнологічного озброєння більше, ніж країни НАТО.

Днями Путін на великій підсумковій пресконференції, відповідаючи на запитання, коли буде мир, заявив, що «тоді, коли ми досягнемо своїх цілей». Він повторив мантру про «демілітаризацію і денацифікацію України і її нейтральний статус».