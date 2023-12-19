РФ формує чотири нові полки авіації. ISW оцінив загрозу

Росія перебудовує свої сили авіації за зразком радянських часів

Міністерство оборони Росії формує чотири нові полки військово-транспортної авіації, хоча ці зусилля, ймовірно, спрямовані на реорганізацію існуючих підрозділів для підтримки позиції російських сил, а не на додавання нових можливостей у короткий термін. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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За даними пов’язаного з Кремлем видання «Известия», міноборони РФ вирішило створити та розгорнути чотири нові полки для дій на північному, південному та західному стратегічних напрямках і вже створило перший з цих полків на російському Далекому Сході.

Так, РФ відновила 600-й полк військово-транспортної авіації. На думку аналітиків, реактивація цього підрозділу свідчить про те, що міноборони Росії перебудовує свої існуючі сили авіації більше за зразком радянських часів.

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Міноборони Росії планує розмістити ще один авіаційний полк у Тамбові до кінця 2023 року та розширює місцеву інфраструктуру аеродрому для підтримки цього базування.

Джерело в міноборони Росії також стверджує, що нові полки авіації отримають нові модернізовані літаки Іл-76, транспортні літаки Ан-26 і, можливо, вертольоти Мі-26, щоб допомогти покращити логістику Росії.

До слова, російські пабліки увечері 17 грудня повідомили про збиття штурмовика Су-25. Однак українські військові до цього не причетні, окупанти впоралися самі.