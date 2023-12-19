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РФ формує чотири нові полки авіації. ISW оцінив загрозу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ формує чотири нові полки авіації. ISW оцінив загрозу
Нові полки авіації отримають нові модернізовані літаки Іл-76
фото з відкритих джерел

Росія перебудовує свої сили авіації за зразком радянських часів

Міністерство оборони Росії формує чотири нові полки військово-транспортної авіації, хоча ці зусилля, ймовірно, спрямовані на реорганізацію існуючих підрозділів для підтримки позиції російських сил, а не на додавання нових можливостей у короткий термін. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними пов’язаного з Кремлем видання «Известия», міноборони РФ вирішило створити та розгорнути чотири нові полки для дій на північному, південному та західному стратегічних напрямках і вже створило перший з цих полків на російському Далекому Сході.

Так, РФ відновила 600-й полк військово-транспортної авіації. На думку аналітиків, реактивація цього підрозділу свідчить про те, що міноборони Росії перебудовує свої існуючі сили авіації більше за зразком радянських часів.

Міноборони Росії планує розмістити ще один авіаційний полк у Тамбові до кінця 2023 року та розширює місцеву інфраструктуру аеродрому для підтримки цього базування.

Джерело в міноборони Росії також стверджує, що нові полки авіації отримають нові модернізовані літаки Іл-76, транспортні літаки Ан-26 і, можливо, вертольоти Мі-26, щоб допомогти покращити логістику Росії. 

До слова, російські пабліки увечері 17 грудня повідомили про збиття штурмовика Су-25. Однак українські військові до цього не причетні, окупанти впоралися самі.

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Теги: авіація росія окупанти війна

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