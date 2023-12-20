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ЗСУ та російські війська розпочали бойові дії на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ та російські війська розпочали бойові дії на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Війська вели позиційні бойові дії на лінії Сватове-Кремінна

Російські та українські війська розпочали бойові дії на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Українські сили зберегли свої позиції в Кринках, попри контратаки Росії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Російські сили нещодавно здійснили незначне просування на північний схід від Куп’янська. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на північ від Синьківки. Російські та українські джерела стверджували, що бої тривали на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки та Петропавлівки.

Російські та українські сили не просувалися вздовж лінії Сватове-Кремінна і вели позиційні бойові дії 19 грудня. Українські та російські джерела стверджували, що бої точилися на північний захід і захід від Кремінної в районі Макіївки, Тернів і району Серебрянського лісу.

Російські війська нещодавно підтвердили наступ на північ від Бахмута. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися на північний захід від Білогорівки Донецької області, за 15 км на північний схід від Бахмута. Повідомляється, що російські війська просунулися на північний захід і південний захід від Бахмута.

Російські та українські джерела стверджували, що бої точилися на північний захід від Бахмута поблизу Богданівки; на захід від Бахмута біля Іванівського; і на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки та Андріївки. Українські військові заявили, що метою російських військ є наступ на Часів Яр.

Російські війська нещодавно підтвердили просування поблизу Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, показують, що приблизно 15 грудня російські війська досягли незначного успіху на північ від Первомайського. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 19 грудня, показують, що російські війська також незначно просунулися в районі кар’єру на південний захід від Авдіївки. 

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки біля самої Авдіївки, а також на північний захід, південний захід і безпосередньо на захід від Авдіївки. 

Російські війська нещодавно незначно просунулися на південний захід від міста Донецьк. На відео з геолокацією, опублікованому 19 грудня, видно, що російські війська досягли невеликого успіху на східній околиці Новомихайлівки. Російські та українські війська продовжували бойові дії поблизу Новомихайлівки, Мар’їнки та Красногорівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, показують, що російська лінія фронту розташована далі на схід від Новопрокопівки (безпосередньо на південь від Роботиного), ніж передбачалося раніше, хоча це просування, ймовірно, не є результатом російської контратаки. Можливо, українські сили відійшли на більш придатні для оборони позиції ближче до Роботиного.

Повідомляється, що російські сили просунулися на 700 метрів між Роботиним і Вербовим і продовжили контратаку. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки біля Роботиного та західніше Новопокровки.

Російські та українські війська вступили в бойові дії на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Повідомляється, що українські сили зберегли свої позиції в Кринках на східному березі, незважаючи на контратаки Росії в цьому районі. Російські та українські джерела вказали, що обидві сторони ефективно використовують безпілотники на Херсонському напрямку, а російські сили, як повідомляється, продовжують стикатися з нестачею обладнання, необхідного для евакуації поранених на східному березі.

Теги: військові війна фронт наступ Генштаб

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