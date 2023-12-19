Окупанти перекидають бронетехніку під Кринки, щоб прорвати оборону ЗСУ – ISW

Українські сили продовжують утримувати позиції на лівому березі Херсонської області

Українські сили за минулу добу намагалися просунутися на заході Запорізької області, водночас окупанти продовжують тиск на позиції українських бійців на Лівобережжі Дніпра в районі Кринок. Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.

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Зокрема, російські джерела стверджували, що українські сили здійснювали наземні атаки на заході Запорізької області 18 грудня – на північ від Новопрокопівки та біля Вербового.

Водночас українські сили продовжують утримувати позиції на лівому березі Херсонської області, хоча російські сили нещодавно незначно просунулися в цьому районі.

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«Геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, показують, що росіяни незначно просунулися в Кринках… Російські воєнкори стверджували, що під Кринками тривають бої, а поблизу населеного пункту російські війська почали використовувати бронетехніку. На кадрах, опублікованих 18 грудня, нібито видно, як український безпілотник завдає удару по російському основному бойовому танку Т-90 поблизу Кринок», – йдеться у повідомленні.

Водночас російські сили продовжують страждати від поганоої контрбатарейної боротьби, неякісного зв’язку та відсутності можливостей евакуації.

Раніше повідомлялося, що міністерство оборони Росії формує чотири нові полки військово-транспортної авіації, хоча ці зусилля, ймовірно, спрямовані на реорганізацію існуючих підрозділів для підтримки позиції російських сил, а не на додавання нових можливостей у короткий термін.