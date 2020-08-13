Сара Нетаньягу: Я жертва сексуальних домагань



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Сара подала скаргу через півтора року після появи повідомлення

В одному з постів у соцмережах був відвертий заклик до брутального зґвалтування мене, - ружина прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу

Дружина прем'єр-міністра Сара Нетаньягу заявила про сексуальні домагання і агресію.

У телефонному інтерв'ю службі новин «12 телеканалу» вона також піддала різкій критиці демонстрантів, які протестують біля резиденції глави уряду в Єрусалимі.

«Я однозначно відчуваю себе постраждалою від сексуальних домагань та сексуальної агресії, яка поширюється в соцмережах. В одному з постів був відвертий заклик до брутального зґвалтування мене», - розповіла вона.

Зазначається, що мова йде про повідомлення, розміщене користувачем Боазом Дрорі в соціальній мережі Twitter в березні 2019 року. Однак широкого розголосу воно отримало після того, як було приєднано до послання Беньяміна Нетаньягу юридичному раднику уряду Авіхаю Мандельбліту.

11 серпня прем'єр-міністр звинуватив юррадника у фактичному потуранні тим, хто погрожує вбити главу уряду та членів його сім'ї, а також зґвалтувати його дружину.

На питання журналістів, чому скаргу в поліцію Сара Нетаньягу подала лише півтора роки після публікації, вона відповіла: «Ніхто не бачив це повідомлення тоді. Мені показали його в понеділок і сказали, що воно свіже».

Крім того, в бесіді з журналістами дружина прем'єра порівняла себе і своїх дітей з жертвами побутового насильства. При цьому вона звинуватила в проявах агресії демонстрантів, які збираються на акції протесту біля резиденції на вулиці Бальфур.

«Це хулігани і анархісти, які тільки і можуть, що кричати: « Смерть Бібі і Сарі!». Не всі демонстранти однакові, але серед них є і такі. Тільки вчора я чула, як хтось із них зізнався, що під час демонстрацій вони справляють нужду у дворах сусідніх будинків. І це не фейкові новини, коли прем'єр-міністр говорить про такі випадки», - додала Сара.

Вона також застерегла від можливих проявів насильства: «Тут може хтось загинути. Я ще не чула засудження на адресу цих анархістів. Приходять люди в наркотичному угарі».

Вона також пояснила, що засуджує будь-які прояви насильства і агресії, від кого б вони не виходили, який би політичний табір ні використовував їх у своїй боротьбі. «Я не хочу чути вигуки: «Смерть лівакам!» або «Смерть арабам!» Більшість правих активістів приходять на демонстрації з прапорами і поводяться гідно. Якщо хтось, меншість, використовує вербальну агресію, я це засуджую. Але я не чула ні від Ганц, ні від Ашкеназі засудження сексуальної агресії відносно мене. Чому мовчать депутати Мейрав Міхаелі і Тамар Зандберг? Звідки це лицемірство?»

Сара Нетаньягу також спростувала чутки про стан її здоров'я, назвавши їх фальшивими новинами (fake news). Вона пояснила, що через коронавірус не бере участі в заходах і працює в основному віддалено з дому.

Відзначимо, що підозрюваний в домаганнях Боаз Дрорі не заперечує, що написав пост, але вважає, що відповідальність повинні нести ті, хто поширив це повідомлення.

Боаз додав, що видалив оригінал повідомлення, побачивши, який галас навколо нього підняли у мережі Twitter.