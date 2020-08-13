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    У світі

    Ізраїль атакував об'єкти в Секторі Гази

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    Були атаковані комплекс військово-морських сил&nbsp;&laquo;Хамас&raquo;, підземна інфраструктура і спостережні пункти терористичної організації&nbsp; - Ізраїль атакував об'єкти в Секторі Гази
    Були атаковані комплекс військово-морських сил «Хамас», підземна інфраструктура і спостережні пункти терористичної організації 

    Атака була відповіддю на запуск повітряних куль з вибухівкою

    Армія оборони Ізраїлю атакувала об’єкти палестинського радикального руху «Хамас»  в Секторі Гази. Про це йдеться в заяві відомства в Twitter.

    Зазначається, що атака була відповіддю на запуск повітряних куль з вибухівкою.

    Відзначається, що були атаковані комплекс військово-морських сил «Хамас», підземна інфраструктура і спостережні пункти терористичної організації «Хамас».

    «Напад було скоєно у відповідь на вибухи вибухових і запалювальних аеростатів з сектора Газа на ізраїльську територію за останній тиждень», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 2 серпня воєнізовані формування, що знаходяться на території Сектора Гази, випустили ракету в бік території Ізраїлю, її перехопила система протиповітряної оборони «Залізний щит».

    Ізраїль армія напад Twitter інфраструктура ХАМАС
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