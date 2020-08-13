Ізраїль атакував об'єкти в Секторі Гази



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Були атаковані комплекс військово-морських сил «Хамас», підземна інфраструктура і спостережні пункти терористичної організації

Атака була відповіддю на запуск повітряних куль з вибухівкою

Армія оборони Ізраїлю атакувала об’єкти палестинського радикального руху «Хамас» в Секторі Гази. Про це йдеться в заяві відомства в Twitter.

Зазначається, що атака була відповіддю на запуск повітряних куль з вибухівкою.

Відзначається, що були атаковані комплекс військово-морських сил «Хамас», підземна інфраструктура і спостережні пункти терористичної організації «Хамас».

«Напад було скоєно у відповідь на вибухи вибухових і запалювальних аеростатів з сектора Газа на ізраїльську територію за останній тиждень», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 серпня воєнізовані формування, що знаходяться на території Сектора Гази, випустили ракету в бік території Ізраїлю, її перехопила система протиповітряної оборони «Залізний щит».