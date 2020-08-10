Ізраїльські ювеліри створили захисну маску за $1,5 млн



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Маска зроблена з 18-каратного білого золота та інкрустована 3,6 тисячами діамантами чорного і білого кольору

Маску замовив у ювелірів Ізраїлю китайський бізнесмен, який проживає в США

Ізраїльські ювеліри створили унікальну дорогоцінну медичну маску з високим ступенем захисту. Вартість виробу становить, приблизно, 1,5 мільйона доларів. Про це пише The Times of Israel, посилаючись на дизайнера і власника ювелірної фірми Yvel Ісаака Леві.

Зазначається, що маска зроблена з 18-каратного білого золота та інкрустована 3,6 тисячами діамантами чорного і білого кольору.

«Її вага 240 грам, це, приблизно, в 100 разів більше, ніж вага звичайної медичної маски. Відомо, що виріб оснащено фільтрами вищої якості N99», - йдеться у повідомленні.

Маску замовив у ювелірів Ізраїлю китайський бізнесмен, який проживає в США. Однією з головних його вимог було те, щоб ювелірний шедевр був готовий до кінця 2020 року і щоб він став найдорожчим подібним виробом у світі.

Як повідомлялося раніше, Google присвятив дудл захисній масці. Американська компанія нагадала користувачам про засоби захисту від коронавірусу нового типу.

Також раніше повідомлялося, що в Португалії створили маску, яка вбиває коронавірус. Вона інноваційне покриття, яке на 99% нейтралізує коронавірус, коли він вступає в контакт із тканиною.

До відома, в Україні станом на ранок 10 серпня зафіксовано 1008 нових випадків коронавірусу, це на 191 випадок менше, ніж учора (1 199). Загалом одужали 43 972, за добу 287 людей (вчора 317), летальних випадків – 1922 - за добу 25 людей, (вчора 18). Всього зафіксовано 81 957 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Коронавірус в Україні

Всього 81957

Одужали 44359

Хворіють 35676

Померли 1922

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Також на Буковині другий день поспіль фіксують більше сотні хворих на Covid-19.

Як повідомлялося, станом на 10 серпня кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 20 мільйонів. Кількість жертв перевищила 733 тисячі. Вилікувалися 12 897 813 людей.

Країнами з найбільшим числом інфікованих залишаються США (5 044 435), Бразилія (3 035 422) та Індія (2 153 010). Також до першої п'ятірки входять Росія (885 718) і ПАР (559 859).