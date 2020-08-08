«Подарунок на день народження»: на Вінниччині чоловік підпалив дружину



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Чоловіка затримали правоохоронці

У Калинівці поліцейські затримали чоловіка, який облив дружину спиртом і підпалив

8 серпня працівники поліції затримали 49-річного калинівчанина, який на ґрунті ревнощів намагався спалити свою дружину. Потерпілу у важкому стані госпіталізовано до лікарні. Чоловіка затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За таке правопорушення йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Близько 01.30 години до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 48 – річної жительки м. Калинівка з опіками тіла 80 відсотків.

За словами т.в.о. начальника Калинівського відділу поліції Андрія Наконечного, за підозрою у вчиненні злочину працівники поліції за місцем проживання затримали 49 – річного чоловіка потерпілої.

Поліцейські з’ясували, що під час святкування дня народження дружини між подружжям на ґрунті ревнощів виник конфлікт. Чоловік взяв зі столу пляшку спирту, облив дружину та підпалив. На момент вчинення злочину зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Поліцією відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 15, ч.1 ст.115 ККУ ( замах на умисне вбивство). За таке правопорушення затриманому загрожує до 15 років ув'язнення.