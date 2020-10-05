Саудівська Аравія частково відкрила Мекку для паломництва



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Мекка поволі оговталася від семимісячної паузи – цієї неділі до міста прибули прочани

Місцеві мешканці, чий бізнес залежить від паломників, позитивно сприйняли новину про відновлення умри

Влада Саудівської Аравії з 4 жовтня частково скасувала заборону на здійснення паломництва до ісламських святинь, запроваджену сім місяців тому для запобігання поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє Daily Sabah.

«Мекка поволі оговталася від семимісячної паузи – цієї неділі до міста прибули прочани, після того як влада Саудівської Аравії частково скасувала обмеження через коронавірус на здійснення умри (малого хаджу – ред.)», – пише видання.

Умра може здійснюватися в будь-який місяць, окрім того, який призначений для хаджу, та включає відвідання Мекки та мечеті Масджид аль-Харам.

При цьому прочанам не дозволяється торкатися священної Кааби – вона завішена чорною тканиною, прикрашеною арабською каліграфією в золоті.

Місцеві мешканці, чий бізнес залежить від паломників, позитивно сприйняли новину про відновлення умри. До пандемії понад 1,3 тис. готелів та тисячі магазинів працювали цілодобово, обслуговуючи гостей, які відвідували священні міста Мекку та Медіну.

Як відомо, наприкінці березня головні святині для мусульман – Масджид аль-Харам у Мецці та Мечеть пророка в Медині – були закриті вперше в історії через пандемію коронавірусу. У червні влада Саудівської Аравії повідомила, що хадж цього року не зможуть здійснити віряни з інших країн. Великий хадж провели з дотриманням епідобмежень та зі значним обмеженням кількості учасників.