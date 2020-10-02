Байден обіцяє молитися за здоров'я Трампа



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Кандидат в президенти США від демократичної партії Джо Байден

Суперник американського президента написав, що його думки і думки його дружини з Трампом і першою леді США

Джо Байден, головний конкурент хворого на коронавірус президента США Дональда Трампа на виборах президента, побажав йому і його дружині Меланії якнайшвидшого одужання.

У своєму Twitter Байден написав, що його думки і думки його дружини з Трампом і першою леді США:

«Ми продовжимо молитися за здоров'я і безпеку президента та його сім'ї», - повідомив Байден.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

2 жовтня Дональд Трамп оголосив, що у них з дружиною Меланією виявили коронавірус.

Згодом лікар з Білого дому розповів про стан здоров’я Трампа. Він підкреслив, що лідер США і перша леді Меланія Трамп відчувають себе добре і планують залишатися в Білому домі на час одужання.

Раніше Трамп повідомив, що він самоізолювався після того, як в однієї з його найближчих радниць Хоуп Хікс виявили коронавірус. Вона супроводжувала президента під час поїздок на дебати 29 вересня і на мітинг в Міннесоті, що пройшов 30 вересня.

Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться 3 листопада 2020 року.

Також повідомлялося, чинний американський президент Дональд Трамп заявив, що «з легкістю виграв» у Байдена перші дебати.

Другий тур дебатів мають відбутися 15 жовтня в Маямі.

Нагадаємо, Байден обурився, що Трамп перебиває його на дебатах. «Ти замовкнеш? Це так не по-президентськи», – сказав демократ Трампу.

Як відомо, Трамп і Байден не потиснули один одному руки на початку теледебатів цього тижня.

Також Байден назвав Трампа «щеням Путіна» та звинуватив у відмові критикувати Росію.