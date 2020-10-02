Байден обіцяє молитися за здоров'я Трампа
Суперник американського президента написав, що його думки і думки його дружини з Трампом і першою леді США
Джо Байден, головний конкурент хворого на коронавірус президента США Дональда Трампа на виборах президента, побажав йому і його дружині Меланії якнайшвидшого одужання.
У своєму Twitter Байден написав, що його думки і думки його дружини з Трампом і першою леді США:
«Ми продовжимо молитися за здоров'я і безпеку президента та його сім'ї», - повідомив Байден.
Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family.— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020
2 жовтня Дональд Трамп оголосив, що у них з дружиною Меланією виявили коронавірус.
Згодом лікар з Білого дому розповів про стан здоров’я Трампа. Він підкреслив, що лідер США і перша леді Меланія Трамп відчувають себе добре і планують залишатися в Білому домі на час одужання.
Раніше Трамп повідомив, що він самоізолювався після того, як в однієї з його найближчих радниць Хоуп Хікс виявили коронавірус. Вона супроводжувала президента під час поїздок на дебати 29 вересня і на мітинг в Міннесоті, що пройшов 30 вересня.
Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться 3 листопада 2020 року.
Також повідомлялося, чинний американський президент Дональд Трамп заявив, що «з легкістю виграв» у Байдена перші дебати.
Другий тур дебатів мають відбутися 15 жовтня в Маямі.
Нагадаємо, Байден обурився, що Трамп перебиває його на дебатах. «Ти замовкнеш? Це так не по-президентськи», – сказав демократ Трампу.
Як відомо, Трамп і Байден не потиснули один одному руки на початку теледебатів цього тижня.
Також Байден назвав Трампа «щеням Путіна» та звинуватив у відмові критикувати Росію.