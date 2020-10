Байден обіцяє молитися за здоров'я Трампа

Суперник американського президента написав, що його думки і думки його дружини з Трампом і першою леді США

Джо Байден, головний конкурент хворого на коронавірус президента США Дональда Трампа на виборах президента, побажав йому і його дружині Меланії якнайшвидшого одужання.

У своєму Twitter Байден написав, що його думки і думки його дружини з Трампом і першою леді США:

«Ми продовжимо молитися за здоров'я і безпеку президента та його сім'ї», - повідомив Байден.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family.