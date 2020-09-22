Мешканка Умані розповіла, як у 27 років змінила віру і стала юдейкою (відео)



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Анна Проценко працює машгіхою – наглядачкою за кашрутом. Її завдання – стежити за кошерністю страв та контролювати роботу кухарів Фото: Радіо Свобода

Я жодної секунди не пошкодувала, що пройшла ґіюр і прийняла юдаїзм, стверджує уманчанка

Анна Проценко з Умані у 27 років вирішила змінити віру і прийняла юдаїзм. Зараз жінка стежить за кошерністю страв на кухні одного із хасидських готелів-ресторанів, а це довіряють тільки найвірнішим хасидам.

Про це йдеться в сюжеті «Радіо Свободи».

«Я жодної секунди не пошкодувала, що пройшла ґіюр і прийняла юдаїзм. Коли я вперше прийшла до рабина, а такого ще не було за всю історію, що дівчата проходили ґіюр, він у той же день покликав мене на шабат до себе додому», – розповідає Анна.

Представник хасидської громади Хайм Хазін зауважив, що Анна сама потягнулась до цієї релігії, а не заради кохання та заміжжя.

Сама жінка родом із Умані. Її батько – корінний уманчанин, а мати переїхала сюди з Луганщини. На Рош га-Шана їхня сім’я часто приймала у себе хасидів.

«У нашому місті, на жаль, дуже багато антисемітів, і це проблема. Вони не знають, як усе відбувається всередині нашої громади. Траплялося, коли говорили: «Ці хасиди, жиди-жиди». Але коли вони сюди потрапляли, міняли свою думку. Кажуть: «Ви ж не такі, ви хороші, чуйні, ви допомагаєте один одному, ви допомагаєте людям, які потребують цього», – каже Анна.

Основна її робота – психолог у міській лікарні та у «клініці, дружній до молоді». А ще вона працює машгіхою – наглядачкою за кашрутом. Її завдання – стежити за кошерністю страв та контролювати роботу кухарів.

«Коли я приходжу на своє робоче місце, запалюю вогонь, щоб дівчата могли вже працювати з плитою та продуктами. Адже дівчата знають, що запалювати вогонь може тільки єврей», – зауважує Анна.

Черкащанка контролює розділення молочних і м’ясних продуктів. Якщо хоча б в одному яйці є кров, його без роздумів викидають у смітник. Крупи та зелень перевіряють на спеціальній лампі, перебираючи кожен листочок та зернинку.

Майже щодня Анна відвідує могилу Рабі Нахмана – саме до неї і з’їжджаються хасиди-прочани кожен рік в Умань.

«Ідея нашої віри в тому, що треба радіти кожному дню. Треба дякувати Всевишньому за кожен прожитий тобою день. Людина ніколи не повинна зневірюватись. Вона має бути духовно наповнена і, звичайно, дотримуватись усіх правил, які обіцяла не порушувати», – каже жінка.