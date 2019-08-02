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    У світі

    Саудівська Аравія дозволила жінкам самостійно подорожувати

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    Саудівська Аравія дозволила жінкам самостійно подорожувати

    Відтепер кожна жінка, яка досягла 21-річного віку, має право вирушити в подорож без обов’язкової згоди та супроводу чоловіка-опікуна

    Саудівська Аравія скасувала заборону жінкам подорожувати самостійно — без додаткового дозволу чоловіків.

    Відповідне рішення уряду Саудівської Аравії 2 серпня опублікували в офіційних ЗМІ королівства, передає ВВС.

    Відтепер кожна жінка, яка досягла 21-річного віку, має право оформити закордонний паспорт та вирушити в подорож без обов’язкової згоди та супроводу чоловіка-опікуна.

    Досі саудівським жінкам доводилося запитувати дозвіл для отримання паспорту або поїздки за кордон в опікуна — чоловіка, батька або іншого родича-чоловіка.

    Влада схвалила також інші послаблення. Зокрема, поправки вперше надають жінкам право самим реєструвати народження дитини, одруження або розлучення, а також отримувати офіційні сімейні документи і оформлювати право на опіку над неповнолітніми дітьми.

    Правозахисники давно критикували Саудівську Аравію за жорсткі правила, які регулюють суспільний статус і права жінок.

    Часткові поступки в цій сфер почалися після приходу до влади в країні короля Салмана Аль Сауда в 2015 році і призначення ним через два роки свого сина Мухаммеда бін Салмана спадкоємцем престолу. У 2018 році саудівські жінки вперше отримати право самостійно керувати автомобілем.

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