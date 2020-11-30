Сербія передумала висилати посла Чорногорії
Белград висловив надію на те, що скасування рішення про висилку дипломата «буде витлумачене як акт доброї волі»
Сербія скасувала рішення про висилку посла Чорногорії в Бєлграді Тарзана Мілошевича.
Про це повідомляє DW.
«Будь-яке подальше загострення становища сербів в Чорногорії не в наших або їх інтересах», – повідомила сербський прем'єр-міністр Ана Брнабич.
Вона висловила надію на те, що скасування рішення про висилку дипломата «буде витлумачене як акт доброї волі», а обидві держави продовжать покращувати відносини.
Причиною стали висловлювання Божовіча, який називав рішення Подгорицької скупщини (парламенту) про об'єднання з Сербією в 1918 році «звільненням» і «свободою волі» чорногорського народу.
На думку оглядачів, видворення послів погіршить відносини між двома колишніми югославськими республіками, котрі після розвалу Югославії ще 15 років перебували в конфедерації.