Сербія передумала висилати посла Чорногорії

Сербія скасувала рішення про висилку посла Чорногорії в Бєлграді Тарзана Мілошевича.

Про це повідомляє DW.

«Будь-яке подальше загострення становища сербів в Чорногорії не в наших або їх інтересах», – повідомила сербський прем'єр-міністр Ана Брнабич.

Вона висловила надію на те, що скасування рішення про висилку дипломата «буде витлумачене як акт доброї волі», а обидві держави продовжать покращувати відносини.

Сербія днем раніше оголосила посла Чорногорії персоною нон грата за принципом взаємності після того, як чорногорська влада розпорядилися вислати сербського посла Володимира Божовіча. МЗС Чорногорії заявило, що сербський дипломат протягом довгого часу втручався у внутрішні справи країни.

Причиною стали висловлювання Божовіча, який називав рішення Подгорицької скупщини (парламенту) про об'єднання з Сербією в 1918 році «звільненням» і «свободою волі» чорногорського народу.

На думку оглядачів, видворення послів погіршить відносини між двома колишніми югославськими республіками, котрі після розвалу Югославії ще 15 років перебували в конфедерації.