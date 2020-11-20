Патріарх Сербської церкви Іриней помер від коронавірусу
У Сербії у віці 90 років помер патріарх Сербської православної церкви Іриней
Патріарх Іриней помер через ускладнення, які викликав коронавірус. Про це повідомив президент Сербії Олександр Вучич в своєму офіційному акаунті в Instagram.
«Я мав честь знати Вас. Такі, як Ви, ніколи не уходять», – написав Вучич під чорно-білим знімком Ірінея.
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Предстоятель був шпиталізований 4 листопада, спочатку хвороба протікала не у важкій формі, але 19 листопада його стан погіршився. У патріарха загострилась хронічна серцева недостатність на тлі коронавірусної інфекції.
Іриней міг заразитися на відспівуванні митрополита Чорногорського Амфілохія, яке він очолив у місті Подгориця, де тисячі людей прикладалися до відкритого тіла померлого від коронавірусної інфекції архиєрея.
Наразі Сербська православна церква виступає союзницею РПЦ та не визнає автокефалію ПЦУ.