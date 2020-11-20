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    Патріарх Сербської церкви Іриней помер від коронавірусу

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    Патріарх Іриней (в центрі)&nbsp;<span>був шпиталізований ще 4 листопада</span> - Патріарх Сербської церкви Іриней помер від коронавірусу
    Патріарх Іриней (в центрі) був шпиталізований ще 4 листопада
    Фото: прес-служба Сербської православної церкви

    У Сербії у віці 90 років помер патріарх Сербської православної церкви Іриней

    Патріарх Іриней помер через ускладнення, які викликав коронавірус. Про це повідомив президент Сербії Олександр Вучич в своєму офіційному акаунті в Instagram.

    «Я мав честь знати Вас. Такі, як Ви, ніколи не уходять», – написав Вучич під чорно-білим знімком Ірінея.

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    Публикация от Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

    Предстоятель був шпиталізований 4 листопада, спочатку хвороба протікала не у важкій формі, але 19 листопада його стан погіршився. У патріарха загострилась хронічна серцева недостатність на тлі коронавірусної інфекції. 

    Іриней міг заразитися на відспівуванні митрополита Чорногорського Амфілохія, яке він очолив у місті Подгориця, де тисячі людей прикладалися до відкритого тіла померлого від коронавірусної інфекції архиєрея.

    Раніше повідомлялося про госпіталізацію предстоятеля Православної церкви Еллади архієпископа Ієроніма «з легкими симптомами» COVID-19. Також лікується від коронавірусної хвороби і архієпископ Албанський Анастасій.

    Наразі Сербська православна церква виступає союзницею РПЦ та не визнає автокефалію ПЦУ. 

    Теги: Сербія коронавірус
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