Патріарх Сербської церкви Іриней помер від коронавірусу

був шпиталізований ще 4 листопада

Патріарх Іриней (в центрі) був шпиталізований ще 4 листопада

У Сербії у віці 90 років помер патріарх Сербської православної церкви Іриней

Патріарх Іриней помер через ускладнення, які викликав коронавірус. Про це повідомив президент Сербії Олександр Вучич в своєму офіційному акаунті в Instagram.

«Я мав честь знати Вас. Такі, як Ви, ніколи не уходять», – написав Вучич під чорно-білим знімком Ірінея.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Предстоятель був шпиталізований 4 листопада, спочатку хвороба протікала не у важкій формі, але 19 листопада його стан погіршився. У патріарха загострилась хронічна серцева недостатність на тлі коронавірусної інфекції.

Іриней міг заразитися на відспівуванні митрополита Чорногорського Амфілохія, яке він очолив у місті Подгориця, де тисячі людей прикладалися до відкритого тіла померлого від коронавірусної інфекції архиєрея.

Раніше повідомлялося про госпіталізацію предстоятеля Православної церкви Еллади архієпископа Ієроніма «з легкими симптомами» COVID-19. Також лікується від коронавірусної хвороби і архієпископ Албанський Анастасій.

Наразі Сербська православна церква виступає союзницею РПЦ та не визнає автокефалію ПЦУ.