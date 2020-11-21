Сербія посилює карантин через Covid-19

Зокрема, скорочується графік роботи всіх розважальних закладів

Уряд Сербії ввело нові обмеження через коронавірус. Про це повідомляє прес-служба кабміну Сербії.

З вівторка всі кафе, ресторани, клуби та торговельні центри повинні закриватися о 18:00. При цьому жителі країни зобов'язані носити маски в закритих приміщеннях і на відкритому повітрі в ситуаціях, де контакти з людьми неминучі.

Також забороняються зборів в групах понад п'ять осіб. Також жителів переводять на віддалену роботу, чиї обов'язки це дозволяють.

Крім того, обмежується наповнюваність громадського транспорту.

Вводиться суворий контроль за дотриманням заходів захисту, ізоляції і карантину.

Нові обмеження набирають чинності 24 листопада і вводяться на 10 днів з можливістю продовження.

Нагадаємо, що Каліфорнія запровадила комендантську годину.

Зазначимо, що Північна Ірландія вводить жорсткий карантин.

Раніше повідомлялося, уряд Шотландії прийняв рішення посилити карантин в країні. Так, влада вводить четвертий, найбільш суворий рівень карантинних обмежень, у 11 муніципальних районах.

До слова, Румунія вводить комендантську годину через коронавірус.

Також, у столиці Румунії знову вводять жорсткий карантин.

Крім того, Ірландія повертається до локдауну.

Раніше Главком повідомляв, що жорсткий локдаун вводять в Уельсі. Обмеження триватимуть 17 днів.

Напередодні президент Зеленський назвав умову, за якої Україна повернеться до жорсткого карантину. Жорсткий карантин в Україні буде введено при захворюваності коронавірусом у понад 9,5 тисяч випадків за добу.

Голова Національної медичної палати, військовий епідеміолог Сергій Кравченко наполягає: жорсткий карантин – єдиний шлях до зменшення кількості хворих на Covid-19 та спосіб контролювати ситуацію з епідемією.В інтерв'ю «Главкому» Кравченко зазначив, що влада замість запобігання і зупинення ланцюга поширення епідемії, натомість зосередилася на способах лікування.