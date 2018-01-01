Сейм Латвії схвалив запровадження санкцій за «списком Магнітського»

Голова комісії Сейму у закордонних справах заявив, що рішення про підтримку закону «є справою честі для Латвії»

Сейм Латвії 8 лютого схвалив запровадження санкцій щодо фігурантів «списку Магнітського». У законопроекті, раніше вже схваленому парламентською комісією із закордонних справ, вказані 49 фізичних осіб, яким слід заборонити в’їзд до Латвії. За результатами голосування Сейм закликав Кабінет міністрів запровадити дані санкції.



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Латвійський Сейм

Голова комісії Сейму у закордонних справах заявив, що рішення про підтримку закону «є справою честі для Латвії»

Сейм Латвії 8 лютого схвалив запровадження санкцій щодо фігурантів «списку Магнітського». У законопроекті, раніше вже схваленому парламентською комісією із закордонних справ, вказані 49 фізичних осіб, яким слід заборонити в’їзд до Латвії.

За результатами голосування Сейм закликав Кабінет міністрів запровадити дані санкції.

Згідно з основними положеннями «закону Магнітського», до країни має бути заборонений в’їзд іноземцям, пов’язаних з масштабної корупцією, відмиванням грошей або порушеннями прав людини.

Як заявив голова комісії Сейму у закордонних справах Ояр Ерік Калниньш, рішення про підтримку цього закону «є справою честі для Латвії як демократичної та правової держави, а також справою совісті для кожного депутата Сейму».

Латвія стала шостою країною світу, яка ухвалила таке рішення.

Нагадаємо, 16 листопада 2017 року Сейм Литви схвалив власний варіант закону щодо протидії порушенням прав людини, який було названо в пам'ять російського юриста Сергія Магнітського.

Сейм Литви 23 листопада прийняв резолюцію щодо 44-х людей, чиї імена можуть бути внесені у список небажаних в Литві осіб. За так званий список імені Сергія Магнітського проголосували 83 парламентарі. У резолюції зазначені переважно прізвища російських громадян, їх сейм закликає внести в список осіб, яким заборонений в'їзд до Литви.

27 листопада президент Литви підписала аналог «акту Магнітського».

Джерело: Радіо Свобода