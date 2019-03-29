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    У світі

    Шахраї від імені голови МЗС Франції вкрали €8 мільйонів

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    Правоохоронці затримали підозрюваних у віці від 37 до 47 років - Шахраї від імені голови МЗС Франції вкрали €8 мільйонів
    Правоохоронці затримали підозрюваних у віці від 37 до 47 років

    Зловмисники телефонували жертвам-власникам бізнесів і главам великих компаній на французькому ринку, і говорили, що гроші потрібні «для секретних операцій і для викупу заручників в Сирії і Малі»

    Поліцейські заарештували трьох ймовірних шахраїв, які виманили у підприємця €8 млн, видавши себе за міністра закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріана. Про це в четвер, 28 березня, повідомляє Le Parisien.

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    Правоохоронці затримали підозрюваних у віці від 37 до 47 років ще в кінці лютого.

    Зазначається, що група з трьох осіб діяла у Франції з вересня 2018 року, прикидаючись главою МЗС республіки Жан-Ів Ле Дріаном або його помічником і виманюючи гроші.

    Зловмисники телефонували жертвам-власникам бізнесів і главам великих компаній на французькому ринку, і говорили, що гроші потрібні «для секретних операцій і для викупу заручників в Сирії і Малі».

    За даними ЗМІ, шахраї створили точну копію офісу Ле Дріана.

    Напередодні повідомлялося, що громадянин Литви обманом отримав від Google і Facebook більш ніж $100 млн.

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