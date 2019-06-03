Шахрая, який прикидався принцем Саудівської Аравії, засудили до 18 років



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Чоловік був заарештований 11 разів за останні 30 років за шахрайство, пов’язане з образом принца Халіда бен Аль-Сауда

48-річний чоловік видавав себе за саудівську королівську особу, щоб обманювати інвесторів

Фальшивого принца Саудівської Аравії Ентоні Жиньяка засудили до 18 років позбавлення волі за фінансове шахрайство.

Про це повідомляє ВВС.

Згідно з інформацією, 48-річний Жиньяк видавав себе за саудівську королівську особу, щоб обманювати інвесторів. Загальна сума збитків склала 8 мільйонів доларів.

«Будучи лідером складної міжнародної схеми шахрайства за участю декількох осіб, Жиньяк використовував свою фальшиву особистість - принца Халіда бен Аль-Сауда - щоб продати помилкову надію. В результаті десятки інвесторів, які нічого не підозрювали, були позбавлені їхніх інвестицій, втративши понад 8 мільйонів доларів», - зазначила суддя.

Згідно з документами суду, він був заарештований 11 разів за останні 30 років за шахрайство, пов’язане з образом принца Халіда бен Аль-Сауда.

Щоб підтримати свою фальшиву особистість, він купив підроблені номерні знаки та документи для своїх охоронців. Він носив традиційний саудівський одяг, а також дорогі кільця і годинник.

Він часто подорожував на приватних літаках або розкішних яхтах і збирав дорогі твори мистецтва.

Схема почала розкриватися в травні 2017 року, коли зловмисник спробував інвестувати в розкішний готель в Майамі. Під час переговорів власники готелю стали підозрювати Жиньяка, зокрема через його готовність їсти продукти зі свинини.

Вони найняли приватну охоронну групу для розслідування, що в кінцевому підсумку призвело до федеральної справи.

Жиньяк на початку цього року визнав себе винним у шахрайстві, змові з метою здійснення шахрайства, крадіжці при обтяжувальних обставинах і в тому, що видавав себе за дипломата.