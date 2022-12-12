Щоб веселіше було вмирати: міноборони РФ оголосило дивний збір, соцмережі жартують
Поки українці збирають гроші на тепловізори та авто, росіяни вирішили розважити своє гарматне м'ясо
На десятому місяці повномасштабної війни з Україною, коли втрати рашистів становлять уже майже 95 тис. окупантів, міністерство оборони країни-терористки Росії оголосило вкрай дивний збір допомоги для своїх вояків. Йдеться про збір музичних інструментів «для мобілізованих та військовослужбовців, які беруть участь у спецоперації». Про це повідомили російські муніципальні установи.
Наразі відомо, що балалайки та гармошки, імовірно, для того, щоб гарматному м'ясу Кремля веселіше було йти на смерть, почали збирати в Санкт-Петербурзі.
«Міністерством оборони Російської Федерації організовано роботу зі збору та передачі музичних інструментів... мобілізованим, військовослужбовцям, які виконують спеціальні завдання, які не мають професійної музичної освіти», – йдеться в повідомленнях.
Рашисти пояснюють, буцімто «музичні інструменти потрібні для підняття бойового духу, згуртування, наснаги на подвиги, а також морально-психологічного розвантаження». Серед інструментів, які можна здати: баяни, акордеони, губні гармошки, гітари та балалайки.
Тим часом українці взяли на кпини «ініціативу» ворогів, і припустили, що з баянами та балалайками помирати окупантам буде веселіше.
Нагадаємо, раніше ворогам росіяни збирали «2 кг ладану, 3 пачки свічок, 50 ікон».
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