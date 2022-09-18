Рашисти показали «допомогу» окупантам під Херсоном: список шокує
Ситуація у ворожій армії плачевна, визнають самі ж пропагандисти
Російський пропагандист та ідеолог «Русской весны» Єгор Холмогоров показав список допомоги, яку збирають окупантам. Також він визнає: на півдні, зокрема під Херсоном, в армії країни-терористки «ситуація плачевна».
«Попросили навіть радянські каски», – каже пропагандист.
Тим часом він не приховує, що так звана «друга армія світу» потребує спорядження. Однак є в списку ворогів і дещо дуже цікаве. Наприклад, воякам РФ треба зібрати «2 кг ладану, 3 пачки свічок, 50 ікон».
Впевнені, якраз ці пункти списку окупантам в Україні дуже згодяться, і в цьому їм допоможуть ЗСУ.
Як відомо, окупанти готують шляхи відступу на Херсонщині.
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