Росія стрімко падає у демографічну яму

Війна – головна причина, чому росіянки не поспішають із дітьми

РФ впадає у дефографічну яму – на тлі війни та її наслідків (масової мобілізації та зниження доходів громадян) рівень народжуваності наближається до історичного мінімуму. Про це повідомили у Росстаті.

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Якщо порівняти із 2020 роком, то народилося на 10% менше дітей. Загалом цьогоріч у Росії з'явилося на світ понад мільйон малюків, що на 77,8 тис. (-6,2%) менше, аніж за такий період 2021-го. При цьому відносний рівень народжуваності став мінімальним із 2001 року – 9 дітей на 100 тис. населення.

Також серед причин таких демографічних процесів – наслідок концентрації державних виплат на першу дитину, адже зниження народжуваності стосується саме других дітей.

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За прогнозами російських демографів, наступного року народжуваність сягне історичного мінімуму після пострадянської економічної катастрофи. Кількість новонароджених у 2023 році опуститься до 1,2 млн, а вже у 2024-му – до 1 мільйона, що стане абсолютним мінімумом в історії країни з Другої світової війни.

Нагадаємо, природне зменшення населення країни-агресорки прискорилося – у РФ народжуваність «обвалилася» до мінімуму за 20 років.

Раніше повідомлялося, що росіяни стали частіше помирати від наркотиків. Порівняно із попереднім роком кількість смертей, пов’язаних із наркотичними препаратами, виросла аж на 37%.