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Через санкції Росія втратила європейський ринок нафти – Bloomberg

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Через санкції Росія втратила європейський ринок нафти – Bloomberg
Російська нафта Urals подешевшала ще більше і продавалася трохи більше ніж $40 за барель
фото з відкритих джерел

Ціни на нафту у світі впали

Заборона на імпорт російської нафти до Європейського Союзу болісно вдарила по нафтових доходах РФ Обмеження імпорту російської нафти до Євросоюзу болісно вдарили по нафтових доходах Росії. Про це Bloomberg.

Як зазначається, раніше у Білому домі побоювалися, що санкції ЄС щодо російської нафти, які набули чинності 5 грудня, призведуть до різкого зростання цін на енергоносії. Особливе занепокоєння викликало заборону на логістичні, страхові та фінансові послуги з транспортування російської нафти танкерами.

Щоб пом'якшити наслідки, було запропоновано встановити верхню межу ціни на неї на рівні $60 за барель. Але санкції ЄС не лише не створили дефіциту нафти, а й призвели до перенасичення ринків. «Але, схоже, не варто хвилюватися – принаймні поки що», – зазначив американський експерт нафтового ринку.

За його даними, Москва втратила європейський ринок – понад 1,5 млн. барелів на день. До кінця року вона втрачатиме ще 500 тис. барелів на день, якщо Польща та Німеччина виконають свої зобов'язання щодо припинення імпорту нафти трубопроводами.

Водночас ціни на нафту у світі впали. Наприкінці тижня нафта марки Brent продавалася за ціною, меншою ніж $77 доларів за барель. При цьому російська нафта Urals подешевшала ще більше і продавалася трохи більше ніж $40 за барель (тобто за собівартістю).

Нагадаємо, у рамках санкцій Норвегія запровадила обмеження цін на рівні $60 за барель сирої нафти з Росії. 

Як повідомлялося, нафта відновила зростання після падіння більш ніж на 3% на попередній сесії.

Теги: санкції росія ринок послуги Польща Німеччина нафта Москва імпорт

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