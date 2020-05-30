Швейцарських роботодавців зобов’язали платити за житло співробітників, які працюють з дому



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Сума щомісячної компенсації за житло складе $154

Швейцарські працівники мають право оформити компенсацію навіть заднім числом, якщо вони звільнилися або були звільнені

Федеральний суд в Лозанні, Швейцарія, постановив, що роботодавці зобов’язані відшкодовувати працівникові частину орендної плати, якщо він був переведений працювати з дому.

Про це пише Swissinfo.ch.

Прецедентом для такого рішення став позов співробітниці однієї з бухгалтерських компаній, якій довелося переробити кухню у своїй двокімнатній квартирі під робочий кабінет.

Зі своєї сторони роботодавець наполягав, що в їх початковій домовленості зі співробітницею не була прописана ніяка матеріальна компенсація, однак суд все одно став на бік жінки.

На додаток, тепер швейцарські працівники мають право оформити компенсацію навіть заднім числом, якщо вони звільнилися або були звільнені. Крім того, не грає ролі, працював співробітник у себе на кухні або знімав з цією метою додаткову площу з метою організації робочого місця.

Повідомляється, що сума щомісячної компенсації складе 150 швейцарських франків ($154).

Раніше повідомлялося, що Facebook продовжить карантин для співробітників до кінця літа, а всі публічні заходи компанії, в яких беруть участь понад 50 осіб, будуть скасовані до червня 2021 року.

Нагадаємо, в Іспанії вперше з середини березня виявили завезені випадки коронавірусу.

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