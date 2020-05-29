В Іспанії вперше з середини березня виявили завезені випадки коронавірусу



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Мандрівники з США, ймовірно, не виконали обов'язковий двотижневий карантин після прибуття до Іспанії Архівне фото

Завезені випадки коронавірусу практично зникли в Іспанії після того, як 14 березня країна закрила свої кордони і ввела карантин для населення

Двоє людей, які приїхали з США в іспанський регіон Валенсія, здали позитивний результат на коронавірус, і, ймовірно, це перший завезений вірус в Іспанії з середини березня.

Про це пише Reuters.

Завезені випадки коронавірусу практично зникли в Іспанії після того, як 14 березня країна закрила свої кордони і ввела карантин для населення.

Регіональний радник з охорони здоров'я Ана Барсело сказала, що мандрівники, ймовірно, не виконали обов'язковий двотижневий карантин після прибуття до Іспанії.

Також вона повідомила, що мандрівники не направлялися безпосередньо до Валенсії і їх точний маршрут поки невідомий.

До слова, уряд Іспанії прийняв рішення скасувати обов'язковий двотижневий карантин для прибуваючих з-за кордону іноземців.

Прем'єр Іспанії Педро Санчес оголосив, що іноземні туристи зможуть подорожувати до Іспанії з липня.

Також Іспанія відновила повітряне і водне сполучення з Італією.