В Іспанії вперше з середини березня виявили завезені випадки коронавірусу
Завезені випадки коронавірусу практично зникли в Іспанії після того, як 14 березня країна закрила свої кордони і ввела карантин для населення
Двоє людей, які приїхали з США в іспанський регіон Валенсія, здали позитивний результат на коронавірус, і, ймовірно, це перший завезений вірус в Іспанії з середини березня.
Про це пише Reuters.
Завезені випадки коронавірусу практично зникли в Іспанії після того, як 14 березня країна закрила свої кордони і ввела карантин для населення.
Регіональний радник з охорони здоров'я Ана Барсело сказала, що мандрівники, ймовірно, не виконали обов'язковий двотижневий карантин після прибуття до Іспанії.
Також вона повідомила, що мандрівники не направлялися безпосередньо до Валенсії і їх точний маршрут поки невідомий.
До слова, уряд Іспанії прийняв рішення скасувати обов'язковий двотижневий карантин для прибуваючих з-за кордону іноземців.
Прем'єр Іспанії Педро Санчес оголосив, що іноземні туристи зможуть подорожувати до Іспанії з липня.
Також Іспанія відновила повітряне і водне сполучення з Італією.