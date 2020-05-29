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    Карантин в Україні: уряд схвалив чергові послаблення

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    Уряд&nbsp;дозволив особам старшим за 60 років відвідувати спортивні заходи - Карантин в Україні: уряд схвалив чергові послаблення
    Уряд дозволив особам старшим за 60 років відвідувати спортивні заходи

    Кабмін вніс зміни до постанови, яка встановлює адаптивний карантин в Україні

    Кабінет міністрів України 29 травня підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я і вніс зміни до постанови, яка встановлює адаптивний карантин в Україні. 

    Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Зазначається, що особи старше 60 років, які є представниками спортивних клубів або тренерсько-викладацького персоналу можуть брати участь в організації та проведенні спортивних змагань.

    Також особи, які для складання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) приїжджають до України з-за кордону чи перетинають лінію розмежування із тимчасово окупованими територіями, не повинні перебувати на обсервації чи самоізоляції після перетину кордону або пунктів пропуску.

    «Те ж саме застосовується до особи, яка супроводжує цю дитину», -  уточнив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов. 

    Як повідомлялось, станом на 29 травня чотири регіони України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      22811
    • Хворіють
      13198
    • Одужали
      8934
    • Померли
      679

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок п'ятниці, 29 травня, зафіксовано 429 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також минулої доби 495 пацієнтів одужали, а 10 – померли. Для порівняння, минулої доби на коронавірус захворіли 477 людей, одужали 444, а померли 11 пацієнтів.

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