Син Трампа їздив на відпочинок з олігархом Путіна за гроші бюджету США – FT

Дональд Трамп-молодший провів два дні на полюванні в Монголії з російським бізнесменом Умаром Кремльовим

Син президента США Дональд Трамп-молодший цього літа вирушив на полювання до Монголії разом із російським бізнесменом Умаром Кремльовим, якого пов’язують із російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас посольство США в Улан-Баторі витратило майже $19 тис. на готельні номери в межах візиту американської Секретної служби, яка охороняє сина президента. Про це йдеться в розслідуванні Financial Times, пише «Главком».

Наприкінці серпня Трамп-молодший прилетів до столиці Монголії, а звідти подолав кілька сотень кілометрів до мисливського табору на заході країни. Там він провів два дні разом із Кремльовим та невеликою групою гідів, водіїв і кухарів.

Журналісти підтвердили зустріч за допомогою свідчень місцевих гідів і чиновників, даних відстеження авіарейсів, публікацій у соцмережах та відкритих документів.

За федеральними документами США, посольство в Улан-Баторі заплатило $18 715 за готельні номери під час «візиту» Секретної служби з 23 серпня до 6 вересня. Трамп-молодший, як член родини президента, подорожує з охороною відомства.

Кремльов очолює Міжнародну боксерську асоціацію (IBA). За даними журналістів, 27 серпня він залишив пресконференцію IBA в Казахстані та нічним чартерним рейсом вирушив до Улан-Батора, звідки попрямував до табору Трампа-молодшого. Його супроводжував російський бізнесмен Артур Мартиросов, партнер венчурного фонду «Восход», який перебуває під санкціями США.

Один з учасників поїздки розповів журналістам, що під час перебування в таборі Трамп-молодший і Кремльов намагалися не фотографуватися разом.

Після двох днів у таборі Кремльов повернувся до Улан-Батора, а звідти вирушив до Якутська на боксерський поєдинок IBA. Трамп-молодший залишився в Монголії ще на тиждень і продовжив полювання в аймаку Баян-Улгий.

За словами одного з гідів, під час поїздки син президента США вполював алтайського архара – вид дикого барана, що перебуває під загрозою зникнення. За даними FT, з 2019 року він застрелив щонайменше ще двох архарів під час мисливських поїздок до Монголії.

Поїздка відбулася після весільних святкувань Трампа-молодшого в травні на приватних островах у Карибському морі. Раніше видання ProPublica повідомило, що Кремльов оплатив частину витрат на святкування, зокрема оренду одного з островів і феєрверки.

Представник Трампа-молодшого назвав Кремльова особистим другом його клієнта та заявив, що вони зблизилися завдяки спільним інтересам до боксу й відпочинку на природі. За його словами, між чоловіками немає ділових відносин.

Після полювання Трамп-молодший повернувся до Улан-Батора, де зустрівся з президентом Монголії Ухнагійном Хурелсухом. Представник сина президента США заявив, що зустріч була неофіційною, а учасники переважно говорили про відпочинок на природі.

Варто нагадати, що Дональд Трамп-молодший, старший син президента США Дональда Трампа, обговорив Україну з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною. Розмова відбулася під час приватної вечері у Таллінні 6 вересня, а її подробиці сторони вирішили не розголошувати.