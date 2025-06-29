Син Трампа натякнув на участь у президентських виборах

Ерік Трамп натякнув, що він або хтось із родини Трампів може балотуватися на посаду президента

Ерік Трамп пропонує балотуватися на посаду президента після закінчення терміну повноважень його батька. Ерік уникав політики, але каже, що «політичний шлях був би легким», якби він вирішив зайняти крісло в Овальному кабінеті Білого дому. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times, передає «Главком».

Ерік Трамп натякнув, що він або хтось із родини Трампів може балотуватися на посаду президента, коли закінчиться другий термін його батька в Білому домі.

«Справжнє питання: «Чи хочете ви втягнути в це інших членів своєї родини?… Чи хотів би я, щоб мої діти пережили той самий досвід протягом останнього десятиліття, який пережив я?. Знаєте, якби відповідь була «так», я думаю, що політичний шлях був би легким, тобто, я думаю, що я міг би це зробити», – додав він. «І, до речі, я думаю, що інші члени нашої родини також могли б це зробити».

Зазначається, що на відміну від своїх інших братів і сестер, Дональда-молодшого та Іванки Трамп, 41-річний Ерік здебільшого тримався осторонь від політики, зосередившись на управлінні сімейним бізнесом з моменту, коли його батько вперше став президентом у 2017 році.

Син президента також відповів на критику щодо того, що його родина наживається на президентстві. Коли його запитали, чи став Білий дім ще одним засобом, за допомогою якого його родина може заробляти гроші, він категорично відмовився. «Якщо є одна родина, яка не наживається на політиці, то це родина Трампів», – сказав він.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп був тричі одруженим. Він має п’ятьох дітей та 11 онуків. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Родинне дерево Дональда Трампа».

До слова, в онлайн-магазині Трампа з’явилися товари з написом «Трамп 2028», що стало черговим, хоч і неофіційним сигналом про можливе бажання Дональда Трампа балотуватися на третій президентський термін.

Син президента Ерік Трамп опублікував в Instagram сторіз із фото в кепці з написом «Трамп 2028», яку продають за 50 доларів. Її також прорекламували у соціальних мережах, зокрема в акаунті Trump War Room, де підписали: «Ерік Трамп у новій шляпі Трамп 2028!» і додали емодзі з очима та вогнем.

Також ми писали, що сини американського президента – Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп – разом із командою Trump Mobile представили сервіс стільникового зв'язку T1 Mobile та анонсували золотий телефон.