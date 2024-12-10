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Син Трампа та Маск посміялися із Зеленського

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Син Трампа та Маск посміялися із Зеленського
Дональд Трамп-молодший знову глузує з президента України
колаж: glavcom.ua

Мем про президента України розсмішив Трампа-молодшого та Маска

Дональд Трамп-молодший, син обраного президента США, опублікував мем, де президент України Володимир Зеленський зображений в образі хлопчика з «Сам удома», що стоїть поруч із Трампом. З цього допису також посміявся мільярдер Ілон Маск.

Трамп-молодший та Маск нічого не прокоментували мем текстом, однак залишили смайликами сміху до сліз.

Син Трампа та Маск посміялися із Зеленського фото 1
скріншот
Син Трампа та Маск посміялися із Зеленського фото 2
скріншот

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп-молодший опублікував чорно-білий мем, де на президента України Володимира Зеленського сиплються долари та підписав: «У тебе залишилося 38 днів до втрати допомоги».

Також Дональд Трамп-молодший, син обраного президента США, назвав «імбецилами» тих, хто ухвалив рішення про удари по Росії за допомогою американських балістичних ракет ATACMS.

Теги: Дональд Трамп США Ілон Маск Україна президент Володимир Зеленський

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