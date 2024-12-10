Син Трампа та Маск посміялися із Зеленського

Дональд Трамп-молодший знову глузує з президента України

Мем про президента України розсмішив Трампа-молодшого та Маска

Дональд Трамп-молодший, син обраного президента США, опублікував мем, де президент України Володимир Зеленський зображений в образі хлопчика з «Сам удома», що стоїть поруч із Трампом. З цього допису також посміявся мільярдер Ілон Маск.

Трамп-молодший та Маск нічого не прокоментували мем текстом, однак залишили смайликами сміху до сліз.

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Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп-молодший опублікував чорно-білий мем, де на президента України Володимира Зеленського сиплються долари та підписав: «У тебе залишилося 38 днів до втрати допомоги».

Також Дональд Трамп-молодший, син обраного президента США, назвав «імбецилами» тих, хто ухвалив рішення про удари по Росії за допомогою американських балістичних ракет ATACMS.