Словаччина ввела локдаун для невакцинованих громадян

Словаччина запровадить суворіші заходи для людей, які не були щеплені проти коронавірусу

Нові жорсткіші заходи будуть застосовуватися з понеділка протягом трьох тижнів

Словаччина запровадить суворіші обмежувальні заходи для людей, які не були щеплені від коронавірусу на тлі сплеску нових інфекцій та шпиталізацій. Про це заявив прем’єр-міністр країни Едуард Хегер, повідомляє Reuters.

«Для невакцинованих це локдаун», – заявив прем’єр-міністр Словаччини.

За словами Хегера, нові жорсткіші заходи будуть застосовуватися з понеділка протягом трьох тижнів.

Упродовж останніх днів у Словаччині фіксували рекордну кількість нових випадків Covid-19, що перевищила 8 000 у вівторок.

Згідно з новими правилами, до ресторанів, торгівельних центрів, закладів торгівлі товарами першої необхідності, спортивних заходів та масових заходів допускатимуть лише тих людей, які були щеплені або перехворіли на Covid-19 протягом останніх шести місяців.

Нові правила включають вимогу тестувати невакцинованих людей на їх робочих місцях у всіх регіонах, крім найменш постраждалих від пандемії.

Хегер додав, що вакциновані будуть першими, хто побачить послаблення нових обмежень.

Як повідомив міністр охорони здоровя Ігор Ляшко, у регіони вже направлені інноваційні ліки прямої дії на коронавірус, які в Україну доставили з США.