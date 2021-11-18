Словаччина ввела локдаун для невакцинованих громадян
Нові жорсткіші заходи будуть застосовуватися з понеділка протягом трьох тижнів
Словаччина запровадить суворіші обмежувальні заходи для людей, які не були щеплені від коронавірусу на тлі сплеску нових інфекцій та шпиталізацій. Про це заявив прем’єр-міністр країни Едуард Хегер, повідомляє Reuters.
«Для невакцинованих це локдаун», – заявив прем’єр-міністр Словаччини.
За словами Хегера, нові жорсткіші заходи будуть застосовуватися з понеділка протягом трьох тижнів.
Упродовж останніх днів у Словаччині фіксували рекордну кількість нових випадків Covid-19, що перевищила 8 000 у вівторок.
Згідно з новими правилами, до ресторанів, торгівельних центрів, закладів торгівлі товарами першої необхідності, спортивних заходів та масових заходів допускатимуть лише тих людей, які були щеплені або перехворіли на Covid-19 протягом останніх шести місяців.
Нові правила включають вимогу тестувати невакцинованих людей на їх робочих місцях у всіх регіонах, крім найменш постраждалих від пандемії.
Хегер додав, що вакциновані будуть першими, хто побачить послаблення нових обмежень.
Як повідомив міністр охорони здоровя Ігор Ляшко, у регіони вже направлені інноваційні ліки прямої дії на коронавірус, які в Україну доставили з США.