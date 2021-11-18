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    Словаччина ввела локдаун для невакцинованих громадян

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    Словаччина запровадить суворіші заходи для людей, які не були щеплені проти коронавірусу - Словаччина ввела локдаун для невакцинованих громадян
    Словаччина запровадить суворіші заходи для людей, які не були щеплені проти коронавірусу
    фото: Reuters

    Нові жорсткіші заходи будуть застосовуватися з понеділка протягом трьох тижнів

    Словаччина запровадить суворіші обмежувальні заходи для людей, які не були щеплені від коронавірусу на тлі сплеску нових інфекцій та шпиталізацій. Про це заявив прем’єр-міністр країни Едуард Хегер, повідомляє Reuters.

    «Для невакцинованих це локдаун», – заявив прем’єр-міністр Словаччини.

    За словами Хегера, нові жорсткіші заходи будуть застосовуватися з понеділка протягом трьох тижнів.

    Упродовж останніх днів у Словаччині фіксували рекордну кількість нових випадків Covid-19, що перевищила 8 000 у вівторок.

    Згідно з новими правилами, до ресторанів, торгівельних центрів, закладів торгівлі товарами першої необхідності, спортивних заходів та масових заходів допускатимуть лише тих людей, які були щеплені або перехворіли на Covid-19 протягом останніх шести місяців.

    Нові правила включають вимогу тестувати невакцинованих людей на їх робочих місцях у всіх регіонах, крім найменш постраждалих від пандемії.

    Хегер додав, що вакциновані будуть першими, хто побачить послаблення нових обмежень.

    Як повідомив міністр охорони здоровя Ігор Ляшко, у регіони вже направлені інноваційні ліки прямої дії на коронавірус, які в Україну доставили з США.

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    Теги: міністр Словаччина ліки
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    Словаччина ввела локдаун для невакцинованих громадян