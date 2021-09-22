Директор Чернівецької обласної «ковідної» лікарні: У нас заповнено 80-85% ліжок, реанімаційні – майже усі

«Пацієнти якийсь час перебувають у стані середньої важкості, потім настає різке, стрімке погіршення і досить скоро після цього – смерть»

«Всі шпиталізовані пацієнти не щеплені. Ні однією дозою, ні двома»

Коронавірус продовжує ширитися країною. 21 вересня Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила «жовтий» епідеміологічний рівень по всій території України. Нові правила вступають у силу вже завтра – 23 вересня. Таке рішення було ухвалене через погіршення епідеміологічної ситуації в Україні: за останній тиждень кількість підтверджених нових випадків захворювання на Covid-19 зросла на 68%, а госпіталізацій – на 51%.

В окремих регіонах ситуація відверто лякає. Скажімо, Чернівецька область може буквально днями перейти до «червоної» зони. Мережевий аналітик Євген Істрєбін зауважує: рівень шпиталізацій на Буковині наразі становить 58,7%, тоді як показник, за якої область перейде у «червону» зону, – 60%. Крім того, рівень заповнення ліжок з киснем – 64,1%, для потрапляння ж у «червону» зону цей показник має становити 65%.

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В інтерв’ю «Главкому» директор Чернівецької обласної інфекційної лікарні Дмитро Домбровський розповів про реальний стан справ із Covid-19 в області, про масштаби шпиталізацій та про кореляцію цих цифр із кількістю вакцинованих мешканців.

Дмитро Домбровський розповів про реальний стан справ із Covid-19 в області (фото з відкритих джерел)

Яка зараз заповнюваність «ковідних» ліжок у вашій лікарні?

Ситуація досить непроста. У нас заповнено близько 80–85% ліжок у терапії, реанімаційні – майже усі. Звісно, відбувається певний рух хворих: когось виписуємо, когось шпиталізуємо… Іде потік пацієнтів, але, на жаль, тенденція лише до збільшення шпиталізацій.

Коли вільні місця закінчаться, що будете робити: розширюватися, ставити додаткові ліжка, чи перенаправляти хворих в інші лікарні?

Адміністрація однієї лікарні не може самостійно вирішувати це питання. Ми будемо радитися з керівництвом інших лікувальних закладів, міським департаментом охорони здоров’я, облдержадміністрацією. Ми постійно комунікуємо, моніторимо ситуацію. Сподіваюся, зможемо спільно знайти вихід.

Яка частка шпиталізованих людей вакцинована однією чи двома дозами?

Всі шпиталізовані пацієнти нещеплені. Ні однією дозою, ні двома.

Чи є якісь відмінності між перебігом хвороби нині і за попереднього спалаху, що припав на зиму та весну?

Однозначно нинішній перебіг має свої чітко виражені особливості. Пацієнти якийсь час перебувають у стані середньої важкості, потім настає різке, стрімке погіршення і досить скоро після цього – смерть. Однак незмінним залишається те, що критичний стан характерний для тієї самої групи пацієнтів, що й під час попередніх спалахів: це люди із важкими супутніми патологіями, із цукровим діабетом, із надлишковою вагою, серцево-судинними захворюваннями.

Як щодо віку пацієнтів?

Вік шпиталізованих пацієнтів та пацієнтів із важким перебігом лишається тим самим, що і за попередніх хвиль захворюваності: 50 і старші.

Чи вистачає вам коштів, які надає Національна служба здоров’я?

Це одна з наших найбільших проблем: коштів не вистачає практично ні на що. Відбуваються постійні затримки виплат від НСЗУ, коштів на надоплату (йдеться про 300% доплат лікарям, обіцяних ексміністром Максимом Степановим – «Главком») лікарям немає, ледь-ледь вистачає на «голі» зарплати. На ліки також коштів нема. Ми зробили певний запас ліків, але якщо ситуація буде розгортатися таким чином, яким це відбувається зараз, резерв швидко вичерпається.

Як щодо засобів індивідуального захисту та санітайзерів – їх вистачає?

Ними ми теж запаслися, поки що вистачає.

Чи охоче вакцинується колектив лікарні?

Ми постійно проводимо роботу з колективом, пояснюємо необхідність щеплень, але поки що, на жаль, не можемо похвалитися тим, що весь медперсонал вакцинований. Поступово люди вакцинуються, але ще не у тій кількості, в якій хотілося б.

А особисто ви вакциновані?

Так, звісно.

Будемо сподіватися на покращення. Не було ще жодної пандемії у світі – а вони трапляються ледь не кожні сто років – яка б не скінчилась. Питання в іншому: коли ця пандемія закінчиться і з якими наслідками.

Наталія Сокирчук, «Главком»