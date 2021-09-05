В Україну зі США привезли ліки проти Covid-19 (фото)

Ліки рекомендовано для Covid-пацієнтів з легким і середнім ступенем тяжкості хвороби

Гуманітарний вантаж містить 60 тис. флаконів інноваційних лікарських препаратів проти коронавірусу

В Україну зі США доставили гуманітарний вантаж з ліками, які було призначено для лікування коронавірусу. Препарати надала американська благодійна організація Direct Relief. Про це повідомляє посольство України в США у Facebook.

«Вантаж складається з інноваційних лікарських препаратів Bamlanivimab і Etesevimab, які використовують проти Covid-19. Загальна вартість вантажу 20 млн доларів. Ліки рекомендовано для пацієнтів з легким і середнім ступенем тяжкості коронавірусної хвороби, особливо за наявності ризику переходу у важку форму», – йдеться в повідомленні.

Вантаж містить 60 тисяч флаконів лікарських препаратів. Медпрепарати пройдуть розмитнення, і їх розвезуть по регіонах України. Розподіл ліків координується Міністерством охорони здоров'я України.

Про те, що Україна отримає 20 тисяч флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab) і 40 тисяч флаконів Етесевімабу (Etesevimab), стало відомо 1 вересня.

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