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    В Україну зі США привезли ліки проти Covid-19 (фото)

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    Ліки рекомендовано для Covid-пацієнтів з легким і середнім ступенем тяжкості хвороби - В Україну зі США привезли ліки проти Covid-19 (фото)
    Ліки рекомендовано для Covid-пацієнтів з легким і середнім ступенем тяжкості хвороби
    Фото Посольства України в США

    Гуманітарний вантаж містить 60 тис. флаконів інноваційних лікарських препаратів проти коронавірусу

    В Україну зі США доставили гуманітарний вантаж з ліками, які було призначено для лікування коронавірусу. Препарати надала американська благодійна організація Direct Relief. Про це повідомляє посольство України в США у Facebook.

    «Вантаж складається з інноваційних лікарських препаратів Bamlanivimab і Etesevimab, які використовують проти Covid-19. Загальна вартість вантажу 20 млн доларів. Ліки рекомендовано для пацієнтів з легким і середнім ступенем тяжкості коронавірусної хвороби, особливо за наявності ризику переходу у важку форму», – йдеться в повідомленні.

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    Фото Посольства України в США
    Фото Посольства України в США

    Вантаж містить 60 тисяч флаконів лікарських препаратів. Медпрепарати пройдуть розмитнення, і їх розвезуть по регіонах України. Розподіл ліків координується Міністерством охорони здоров'я України.

    Про те, що Україна отримає 20 тисяч флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab) і 40 тисяч флаконів Етесевімабу (Etesevimab), стало відомо 1 вересня.

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    Теги: США посольство Україна Facebook хвороби ліки
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    В Україну зі США привезли ліки проти Covid-19 (фото)