Смертельну стрілянину у Вірджинії розслідуватиме ФБР



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Стрілянина сталася біля урядового муніципального центру у місті Вірджинія-Біч

Трагедія у Вірджинії стала 150 випадком стрілянини в США з початку року

ФБР займеться розслідування стрілянини, яка сталася в урядовому муніципальному центрі в місті Вірджинія-Біч, штат Вірджинія.

Про це повідомляє ТСН .

Також зазначається, що працівник комунальних служб, який відкрив вогонь, придбав зброю легально.

Ця трагедія стала 150 випадком стрілянини в США з початку року.

Напередодні поліція Вірждинії підтвердила особу чоловіка, який застрелив 12 людей.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 31 травня, у місті Вірджинія-Біч в американському штаті Вірджинія чоловік влаштував стрілянину у муніципальній будівлі. Внаслідок нападу загинули 12 людей. Стрілець також мертвий.

Відомо, що він був працівником комунальних служб. Він увійшов до будівлі та одразу почав стріляти.

Посольство України у США перевіряє інформацію щодо українців серед загиблих та постраждалих внаслідок стрілянини у Вірджинії.