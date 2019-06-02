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    У світі

    Смертельну стрілянину у Вірджинії розслідуватиме ФБР

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    <span>Стрілянина сталася біля урядового муніципального центру у місті&nbsp;Вірджинія-Біч</span> - Смертельну стрілянину у Вірджинії розслідуватиме ФБР
    Стрілянина сталася біля урядового муніципального центру у місті Вірджинія-Біч

    Трагедія у Вірджинії стала 150 випадком стрілянини в США з початку року

    ФБР займеться розслідування стрілянини, яка сталася в урядовому муніципальному центрі в місті Вірджинія-Біч, штат Вірджинія.

    Про це повідомляє ТСН .

    Також зазначається, що працівник комунальних служб, який відкрив вогонь, придбав зброю легально.

    Ця трагедія стала 150 випадком стрілянини в США з початку року.

    Напередодні поліція Вірждинії підтвердила особу чоловіка, який застрелив 12 людей.

    Як повідомлялося, у п’ятницю, 31 травня, у місті Вірджинія-Біч в американському штаті Вірджинія чоловік влаштував стрілянину у муніципальній будівлі. Внаслідок нападу загинули 12 людей. Стрілець також мертвий.

    Відомо, що він був працівником комунальних служб. Він увійшов до будівлі та одразу почав стріляти.

    Посольство України у США перевіряє інформацію щодо українців серед загиблих та постраждалих внаслідок стрілянини у Вірджинії.

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