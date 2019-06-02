Смертельну стрілянину у Вірджинії розслідуватиме ФБР
Трагедія у Вірджинії стала 150 випадком стрілянини в США з початку року
ФБР займеться розслідування стрілянини, яка сталася в урядовому муніципальному центрі в місті Вірджинія-Біч, штат Вірджинія.
Про це повідомляє ТСН .
Також зазначається, що працівник комунальних служб, який відкрив вогонь, придбав зброю легально.
Ця трагедія стала 150 випадком стрілянини в США з початку року.
Напередодні поліція Вірждинії підтвердила особу чоловіка, який застрелив 12 людей.
Як повідомлялося, у п’ятницю, 31 травня, у місті Вірджинія-Біч в американському штаті Вірджинія чоловік влаштував стрілянину у муніципальній будівлі. Внаслідок нападу загинули 12 людей. Стрілець також мертвий.
Відомо, що він був працівником комунальних служб. Він увійшов до будівлі та одразу почав стріляти.
Посольство України у США перевіряє інформацію щодо українців серед загиблих та постраждалих внаслідок стрілянини у Вірджинії.