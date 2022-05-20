Смоленська авіакатастрофа: суд у Польщі заочно арештував російського диспетчера

10 квітня 2010 року у Смоленську розбився літак Ту-154М, на якому польська державна делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину

Наразі польська прокуратура подала клопотання про тимчасовий арешт трьох осіб

Окружний суд Варшави виніс постанову Про тимчасовий арешт російського польотного диспетчера, який 10 квітня 2010 чергував в аеропорту Смоленська і проходить у справі вбивства президента Польщі Леха Качинського. Про це повідомляє Onet.pl.

«Аналіз доказів показав необхідність змінити звинувачення на навмисне діяння. Це сталося у квітні 2017 року. Прокурори припускали, що підозрювані, свідомо дозволивши літаку знизитися, передбачили і погодилися на катастрофу. Тоді ж було пред'явлено звинувачення проти лейтенанта, який віддав накази керівнику польотів. У минулому він був командиром аеродрому Смоленськ-північ»,– повідомив прессекретар Національної прокуратури Польщі Лукаш Лапчинський.

Він також зазначив, що продовження звинувачень стало результатом нового аналізу записів з диспетчерської вежі в Смоленську і записів розмов диспетчерів з льотчиками, записаних самописцем на борту «Туполєва». Завдяки роботі експертів вдалося прочитати додаткові пропозиції й слова і привласнити окремі висловлювання конкретним людям.

Наразі польська прокуратура подала клопотання про тимчасовий арешт трьох осіб.

Лапчинський також пояснив, що запити про правову допомогу та вручення підозрюваним викликів до польської прокуратури, попри численні нагадування, залишилися без відповіді. У цій ситуації слідчо-оперативна група вирішила звернутися до суду з клопотанням про надання згоди на тимчасовий арешт підозрюваних, що є необхідною умовою для видачі міжнародного ордера на арешт трьох підозрюваних.

Нагадаємо, у вересні Польща ініціювала арешт російських диспетчерів, які працювали при катастрофі літака президента Леха Качинського в квітні 2010 року.

Нагадаємо,у неділю, 10 квітня у Польщі лунали сирени. Повітряну тривогу увімкнули на згадку про жертв авіакатастрофи під російським Смоленськом 2010 року, в якій загинули президент Польщі Лех Качинський із дружиною а найвище керівництво країни – державні чиновники високого рангу, командувачі Війська Польського, а також останній президент РП в екзилі Ришард Качоровський