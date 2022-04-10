У Польщі пролунала повітряна тривога (відео)

Повітряну тривогу увімкнули на згадку про жертв авіакатастрофи під російським Смоленськом 2010 року

У неділю, 10 квітня у Польщі лунали сирени. Повітряну тривогу увімкнули на згадку про жертв авіакатастрофи під російським Смоленськом 2010 року, в якій загинули президент Польщі Лех Качинський із дружиною а найвище керівництво країни – державні чиновники високого рангу, командувачі Війська Польського, а також останній президент РП в екзилі Ришард Качоровський. Польська делегація летіла на пам’ятні заходи з нагоди 70 річниці розстрілів НКВС польських військовополонених поблизу Катині.

За минулі роки з’явилася низка гіпотез про причини Смоленської катастрофи і перебіг подій. Спочатку Комісія державної авіації з розслідування авіакатастроф МВС Польщі визнала причиною катастрофи помилку екіпажу, визначивши як чинник інциденту недостатнє аеронавігаційне забезпечення польоту з боку диспетчерів аеродрому «Смоленськ-Північний». Проте згодом стали лунати й інші версії. У лютому 2016 року в Польщі, за рішенням тодішнього міністра оборони Антоні Мацеревича, поновили розслідування, створивши відповідну комісію.

У березні 2017 року Антоній Мацеревич назвав катастрофу під Смоленськом терактом, також він заявив про наявність «незаперечних свідчень російської відповідальності за смоленську катастрофу». У квітні 2017 року польська прокуратура перекваліфікувала звинувачення на адресу російських диспетчерів з «несвідомого» на «свідоме» доведення ними екіпажу президентського літака до авіакатастрофи.

У квітні 2018 року підкомітет Міноборони Польщі опублікував технічний звіт щодо Смоленської катастрофи, в якому, зокрема, зазначається, що ліве крило літака Ту-154 було знищене внаслідок внутрішнього вибуху. Таких же висновків дійшла і британська лабораторія судово-вибухових речовин Forensic Explosives Laboratory, підпорядкована Міноборони Великої Британії. Наприкінці березня 2019 року експерти цієї лабораторії оприлюднили дослідження, що підтверджує сліди тротилу в більшості з 200 зразків розбитого літака експрезидента Леха Качинського.

У вересні 2020 року слідчі Національної прокуратури Польщі подали до суду клопотання про тимчасовий арешт трьох диспетчерів, які чергували в аеропорту Смоленськ-Північний в день аварії польського президентського літака. Проте російська сторона відмовилась їх видати.

Хоча акцію із увімкнення сирен було анонсовано заздалегідь, а людей попередили SMS-повідомленнями, ставлення українських біженців у країні до таких заходів неоднозначне. Зараз у Польщі перебуває більше двох мільйонів украхнців різного рівня травмованості.