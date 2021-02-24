У літак з Качинським заклали вибухівку – висновок розслідування по Смоленській катастрофі

В авіакатастрофі 10 квітня 2010 року поблизу військового аеродрому«Смоленськ-Північний» (РФ) розбився польський урядовий літак з 96 особами на борту

До 11-ї річниці Смоленської катастрофи комісія готує для громади Польщі «важливу інформацію» на тему звіту з причин катастрофи

Урядовий літак Ту-154М з президентом Польщі Лєхом Качинським на борту зазнав катастрофи в результаті детонації вибухового пристрою.

На цьому наголосив у середу в Сеймі голова Смоленської підкомісії з поновного розслідування Смоленської катастрофи, ексміністр національної оборони Польщі, депутат Сейму Антоні Мацеревич, передає Укрінформ.

«Головна правда, є такою, що літак був знищений в результаті вибуху», – заявив Мацеревич.

Він додав, що до цього призвела «вибухівка, знайдена на елементах розбитого літака».

Eксміністр повідомив, що не знає, хто міг підкласти вибухівку, оскільки це має встановити прокуратура, а не комісія, яка не має слідчих повноважень.

Мацеревич зазначив, що комісія, перед 11-ю річницею Смоленської катастрофи, має намір представити польській і міжнародній громадській думці «важливу інформацію» на тему звіту з причин катастрофи.

«З точки зору дослідження, можна без отримання Польщею фрагментів розбитого літака з РФ, опублікувати звіт, оскільки ми володіємо зібраними зразками з розбитого літака та зразками, на яких як у польських, такі в іноземних лабораторіях знайдено сліди вибухівки», – сказав Мацеревич.

Як повідомлялося, в авіакатастрофі 10 квітня 2010 року поблизу військового аеродрому«Смоленськ-Північний» (РФ) розбився польський урядовий літак з 96 особами на борту. В авіакатастрофі загинули президентське подружжя Лєха та Марії Качинських, все військове командування польської армії, значна частина польської політичної, релігійної та громадської еліти країни.

У 2015 році почалося нове розслідування, в рамках якого польська комісія повідомила, що перед падінням на борту сталися два вибухи.

Голова комісії Мацеревич пообіцяв, що кінцевий звіт з розслідування причин катастрофи буде оприлюднено так швидко, як це можливо.