Смоленська катастрофа: літак Качинського могли замінувати під час ремонту в Самарі

Вибухівку могли закласти за півроку до вильоту з Варшави до Смоленська

Керівник польської підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи Антоній Мацеревич заявив, що вибуховий пристрій на борту президентського літака Ту-154М не могло бути встановлено в аеропорту у Варшаві. В такий спосіб він прокоментував публікацію видання Gazeta Polska, згідно з яким кілька людей виконували якісь роботи в частині лівої площини



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Авіакатастрофа під Смоленськом

Вибухівку могли закласти за півроку до вильоту з Варшави до Смоленська

Керівник польської підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи Антоній Мацеревич заявив, що вибуховий пристрій на борту президентського літака Ту-154М не могло бути встановлено в аеропорту у Варшаві.

В такий спосіб він прокоментував публікацію видання Gazeta Polska, згідно з яким кілька людей виконували якісь роботи в частині лівої площини крила, де, згідно з висновками підкомісії, сталася серія вибухів, повідомляє «Радіо Польща».

«Немає підозр у тому, що вибуховий матеріал був закладений в аеропорту саме тоді. Ніхто не висуває таких підозр. Щоб встановити вибуховий пристрій - ми зробили відповідні експерименти - потрібно було б розібрати усе крило», - зазначив він.

Мацеревич також додав, що вибухівку могли встановити, коли літак був на ремонті в російській Самарі. Це було за півроку до вильоту з Варшави до Смоленська, який завершився трагедією.

Також міністр наголосив, що у квітні буде представлено нову доповідь-розслідування щодо причин загибелі президента Республіки Польща Леха Качинського та ще біля 100 представників польської влади у авіакатастрофі 10 квітня 2010 року біля Смоленська (Росія).

Нагадаємо, експерти США довели факт вибуху на літаку Качинського.

Раніше у Путіна лякали Польщу погіршенням відносин через розслідування авіакатастрофи під Смоленськом.

Нагадаємо, авіалайнер Ту-154 з польською урядовою делегацією на борту розбився 10 квітня 2010 року. Внаслідок катастрофи загинули всі 86 офіційних осіб, які перебували в літаку, на чолі з Лехом Качинським, а також екіпаж літака. Президент Польщі і низка перших осіб держави прямували на траурні заходи у пам'ять про Катинський розстріл співробітниками НКВС СРСР польських військовослужбовців.

У ході першого розслідування причин катастрофи експерти дійшли висновку, що лайнер зазнав аварії через те, що екіпаж намагався здійснити посадку у густому тумані й зачепив крилом дерево.

7 лютого повідомлялося, що Польща чекає від Росії передачі уламків літака Ту-154М, на якому під Смоленськом у 2010 році розбився президент Лех Качинський.