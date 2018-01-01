Снігопади у Румунії: загинули троє людей
- Сьогодні, 18:44
-
Розсилка
Сильні снігопади у Європі призводять до смерті людей
Через снігопади у Румунії загинули щонайменше троє людей. Про це повідомляє видання Associated Press.
Після сильного снігопаду протягом ночі влада розпорядилася закрити десятки доріг на півдні та сході країни. Деякі водії опинились у сніговій блокаді і були змушені провести ніч у своїх авто.
Як повідомляється, троє людей стали жертвами негоди. 65-літній чоловік замерз за межами свого будинку на півночі Румунії. 83-річна жінка знепритомніла на вулиці та провела деякий час під снігом, після цього вона померла у лікарні.
Ще одну 74-річну жінку знайшли непритомною у напівзруйнованому будинку у східному місті Галац. Пізніше вона померла в лікарні від переохолодження.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що п’ятеро жителів Польщі загинули 27 лютого внаслідок переохолодження.
Також повідомлялося, що у Європі через аномально морозну погоду вже загинули десять людей.