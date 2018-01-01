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    Снігопади у Румунії: загинули троє людей

    Сильні снігопади у Європі призводять до смерті людей
    Через снігопади у Румунії загинули щонайменше троє людей. Про це повідомляє видання Associated Press. Після сильного снігопаду протягом ночі влада розпорядилася закрити десятки доріг на півдні та сході країни. Деякі водії опинились у сніговій блокаді і були змушені провести ніч у своїх авто. Як повідомляється, троє людей стали жертвами негоди.
    • Сьогодні, 18:44
    • Розсилка
    Фото: АР

    Сильні снігопади у Європі призводять до смерті людей

    Через снігопади у Румунії загинули щонайменше троє людей. Про це повідомляє видання Associated Press.

    Після сильного снігопаду протягом ночі влада розпорядилася закрити десятки доріг на півдні та сході країни. Деякі водії опинились у сніговій блокаді і були змушені провести ніч у своїх авто.

    Як повідомляється, троє людей стали жертвами негоди. 65-літній чоловік замерз за межами свого будинку на півночі Румунії. 83-річна жінка знепритомніла на вулиці та провела деякий час під снігом, після цього вона померла у лікарні.

    Ще одну 74-річну жінку знайшли непритомною у напівзруйнованому будинку у східному місті Галац. Пізніше вона померла в лікарні від переохолодження.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що п’ятеро жителів Польщі загинули 27 лютого внаслідок переохолодження.

    Також повідомлялося, що у Європі через аномально морозну погоду вже загинули десять людей. 

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