У Польщі через морози за одну добу загинуло п'ятеро людей
- Сьогодні, 17:20
-
Розсилка
В основному через морози у Польщі гинуть особи у стані алкогольного сп'яніння і бездомні
П’ятеро жителів Польщі загинули 27 лютого внаслідок переохолодження. Про це повідомляє The Associated Press з посиланням на польську поліцію.
Зазначається, що цієї зими кількість смертей від переохолодження зросла до 58 осіб. Згідно з інформацією видання, в основному серед загиблих - особи у стані алкогольного сп'яніння і бездомні.
У деяких польських містах адміністрація наказала розмістити вугільні обігрівачі на вулицях.
Раніше повідомлялося, що через низьку температуру в Литві на минулих вихідних померли як мінімум три людини. У гідрометслужбі Естонії прогнозують, що похолодання збережеться в Балтійському регіоні протягом тижня, в деяких областях температура впаде до мінус 29 градусів за Цельсієм.
Нагадаємо, що у найближчу добу негоду в більшості областей України, крім західних, визначатимуть циклони, що переміщаються один за одним з Балкан у північно-східному напрямку.
Повний прогноз погоди в Україні на завтра читайте тут: Останній день зими в Україні: люті морози, сніг і хуртовини.