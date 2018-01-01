У Польщі через морози за одну добу загинуло п'ятеро людей

В основному через морози у Польщі гинуть особи у стані алкогольного сп'яніння і бездомні

П’ятеро жителів Польщі загинули 27 лютого внаслідок переохолодження. Про це повідомляє The Associated Press з посиланням на польську поліцію. Зазначається, що цієї зими кількість смертей від переохолодження зросла до 58 осіб. Згідно з інформацією видання, в основному серед загиблих - особи у стані алкогольного сп'яніння і бездомні.



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В основному через морози у Польщі гинуть особи у стані алкогольного сп'яніння і бездомні

П’ятеро жителів Польщі загинули 27 лютого внаслідок переохолодження. Про це повідомляє The Associated Press з посиланням на польську поліцію.

Зазначається, що цієї зими кількість смертей від переохолодження зросла до 58 осіб. Згідно з інформацією видання, в основному серед загиблих - особи у стані алкогольного сп'яніння і бездомні.

У деяких польських містах адміністрація наказала розмістити вугільні обігрівачі на вулицях.

Раніше повідомлялося, що через низьку температуру в Литві на минулих вихідних померли як мінімум три людини. У гідрометслужбі Естонії прогнозують, що похолодання збережеться в Балтійському регіоні протягом тижня, в деяких областях температура впаде до мінус 29 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, що у найближчу добу негоду в більшості областей України, крім західних, визначатимуть циклони, що переміщаються один за одним з Балкан у північно-східному напрямку.

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