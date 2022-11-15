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Соратниця Тихановської: українці не розуміють, у якій ситуації живуть білоруси

glavcom.ua
Соратниця Тихановської: українці не розуміють, у якій ситуації живуть білоруси
Українці стереотипно мислять про життя у Білорусі і не розуміють усіх страшних реалій – білоруська опозиція
фото з відкритих джерел

Депутати Верховної Ради внесли до парламенту постанову про те, щоби визнати Білорусь окупованою країною

 

Українці стереотипно мислять про білорусів і не розуміють усіх страшних реалій життя у Білорусі. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила представниця Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Аліна Ковшик.

«Вважаю, що українці не розуміють, у якій ситуації ми живемо і їм здається, що білоруси не борються. Але це неправда, білоруси борються. Так, у нас боротьба інакша, у нас країна де-факто перебуває під російською окупацією», – наголосила опозиціонерка. 

Також Ковшик розповіла, що білоруська опозиція прагне більш тісно співпрацювати з українським парламентом.

«Я знаю, що депутати Верховної Ради внесли до парламенту законопроєкт про те, щоби визнати Білорусь окупованою країною. Для нас, як і для Об'єднаного перехідного комітету, це був би дуже важливий крок з боку України. Ми були би дуже раді, якби Верховна Рада його зробила. Ми готові зі свого боку робити кроки назустріч Україні, але також нам важливо, щоби і Україна робила кроки назустріч Білорусі», – зазначила опозиціонерка.

Нагадаємо, під час зустрічі представників полку Калиновського з народними депутатами України сторони обговорили питання білорусько-українських відносин в умовах російської агресії. Зокрема, йшлося про винесення на голосування Верховної ради постанову про визнання Білорусі тимчасово окупованою Росією. 

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Теги: Білорусь Верховна Рада українці опозиція Аліна Ковшик

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