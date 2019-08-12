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    У світі

    Спалах жовтої гарячки в Нігерії забрав життя вже 16 людей

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    <p>Чиновники інформують населення про необхідність лікуватися від лихоманки в&nbsp;лікарнях, а не у знахарів</p> - Спалах жовтої гарячки в Нігерії забрав життя вже 16 людей

    Чиновники інформують населення про необхідність лікуватися від лихоманки в лікарнях, а не у знахарів

    Більшість жертв, за даними медиків, до лікарів не зверталися

    Щонайменше 16 осіб померли від жовтої гарячки на південному сході Нігерії. Більшість із них воліли лікуватися не в лікарнях, а у знахарів.

    Про це повідомляє «Сіньхуа» з посиланням на місцеві медичні служби.

    «Спалах жовтої гарячки у штаті Ебоньї було зафіксовано з 15 липня в одній сільській громаді... Експерти-медики, включаючи фахівців Нігерійського центру контролю над захворюваннями, останні два тижні працюють над тим, щоб зупинити епідемію», - йдеться в повідомленні.

    Кріс Ачі, постійний секретар з охорони здоров'я штату Ебоньї зазначив, що місцеві чиновники інформують населення про необхідність лікуватися від лихоманки в лікарнях, а не у травників.

    Більшість жертв, за даними медиків, до лікарів не зверталися, і саме це сприяло швидкому поширенню хвороби.

    До слова, у серпні ветеринари зареєстрували новий випадок захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) у Волинській області.

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