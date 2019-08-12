Спалах жовтої гарячки в Нігерії забрав життя вже 16 людей



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Чиновники інформують населення про необхідність лікуватися від лихоманки в лікарнях, а не у знахарів

Більшість жертв, за даними медиків, до лікарів не зверталися

Щонайменше 16 осіб померли від жовтої гарячки на південному сході Нігерії. Більшість із них воліли лікуватися не в лікарнях, а у знахарів.

Про це повідомляє «Сіньхуа» з посиланням на місцеві медичні служби.

«Спалах жовтої гарячки у штаті Ебоньї було зафіксовано з 15 липня в одній сільській громаді... Експерти-медики, включаючи фахівців Нігерійського центру контролю над захворюваннями, останні два тижні працюють над тим, щоб зупинити епідемію», - йдеться в повідомленні.

Кріс Ачі, постійний секретар з охорони здоров'я штату Ебоньї зазначив, що місцеві чиновники інформують населення про необхідність лікуватися від лихоманки в лікарнях, а не у травників.

Більшість жертв, за даними медиків, до лікарів не зверталися, і саме це сприяло швидкому поширенню хвороби.

До слова, у серпні ветеринари зареєстрували новий випадок захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) у Волинській області.