На Волині зафіксували новий спалах АЧС



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Торік в Україні було зафіксовано 145 випадків АЧС, а в цьому - вже близько 40

Ветеринари зареєстрували новий випадок захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) у Волинській області. Про це повідомила прес-центр Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Так, 25 липня на території урочища Горішина ТОВ Павлівське мисливське господарство Іваничівського району Волинської області виявлені трупи диких свиней. Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями.

«В осередку захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Молдові зафіксували два спалахи АЧС.

Між іншим, раніше повідомлялося, що через африканську чуму Молдова призупинила ввезення свинини з України.

Нагадаємо, в Україні не вщухає АЧС: з початку року зафіксовано близько 40 випадків захворювання. У 2018 році в Україні контролери зареєстрували 145 випадків АЧС.

Всього в Україні з 2012 року зареєстровано 477 спалахів АЧС - вірус не оминув жодної з областей. Перший збудник АЧС був виявлений в 2012 році в селі Комішуватка Запорізької області.